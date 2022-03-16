https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html

Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине

Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине

Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передавать привет чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:01

2022-03-16T18:01

2022-03-16T18:50

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

владимир путин

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

вооруженные силы рф

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передавать привет чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине."Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", - сказал глава государства после выступления Кадырова на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778446736.html

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Путин: "Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай своим" Владимир Путин провел правительственное совещание. Поблагодарил Рамзана Кадырова и его ребят. 2022-03-16T18:01 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

рамзан кадыров, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)