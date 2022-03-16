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Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/voennye-1778513157.html
Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине
Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине
Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передавать привет чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:01
2022-03-16T18:50
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
владимир путин
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передавать привет чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине."Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", - сказал глава государства после выступления Кадырова на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Путин: "Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай своим"
Владимир Путин провел правительственное совещание. Поблагодарил Рамзана Кадырова и его ребят.
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353
60
рамзан кадыров, владимир путин, ситуация в днр и лнр, в мире, россия, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
18:01 16.03.2022 (обновлено: 18:50 16.03.2022)
 
Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине

Президент Путин попросил Кадырова передать привет чеченским военным на Украине

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Чечни Рамзана Кадырова передавать привет чеченским бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине.
"Спасибо, Рамзан. Спасибо. Ребятам привет передавай", - сказал глава государства после выступления Кадырова на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров рассказал об участии Делимханова в подготовке штурма объекта ВСУ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)
 
 
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