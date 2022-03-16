https://ria.ru/20220316/vnzh-1778432402.html
Испания приостановила выдачу "золотых виз"
Испания приостановила выдачу "золотых виз" - РИА Новости, 16.03.2022
Испания приостановила выдачу "золотых виз"
Испанские власти приняли решение приостановить выдачу вида на жительство в стране при инвестициях в ее экономику, подтвердили РИА Новости в МИД Испании. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:20
2022-03-16T13:20
2022-03-16T13:45
испания
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виза
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барселона (город)
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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Испанские власти приняли решение приостановить выдачу вида на жительство в стране при инвестициях в ее экономику, подтвердили РИА Новости в МИД Испании.Один из способов для иностранцев из стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство – инвестиции в экономику Испании: купить недвижимость минимум на 500 тысяч евро, инвестировать 500 тысяч в акции или доли компаний, выкупить минимум два миллиона евро испанского госсдолга. С 2013 года, когда в период экономического кризиса была запущена программа "золотых виз", около тысячи граждан России получили вид на жительство таким способом - это второе место после китайцев. В девяти из десяти случаев россияне вкладывали в недвижимость, сообщает газета ABC.В 2021 году россияне приобрели 159 объектов недвижимости – больше, чем американцы (115) и китайцы (57). Чаще всего они покупают в Аликанте, Барселоне и Малаге.Ранее о прекращении программ "золотых виз" объявили некоторые другие страны, в том числе Великобритания и Португалия.
https://ria.ru/20220227/vizy-1775352537.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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испания, россия, в мире, европа, виза, аликанте, барселона (город), малага, новости - туризм
13:20 16.03.2022 (обновлено: 13:45 16.03.2022)
Испания приостановила выдачу "золотых виз"
Испанские власти приостановили выдачу вида на жительство за инвестиции в экономику страны