https://ria.ru/20220316/vnzh-1778432402.html

Испания приостановила выдачу "золотых виз"

Испания приостановила выдачу "золотых виз" - РИА Новости, 16.03.2022

Испания приостановила выдачу "золотых виз"

Испанские власти приняли решение приостановить выдачу вида на жительство в стране при инвестициях в ее экономику, подтвердили РИА Новости в МИД Испании. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:20

2022-03-16T13:20

2022-03-16T13:45

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аликанте

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малага

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МАДРИД, 16 мар – РИА Новости. Испанские власти приняли решение приостановить выдачу вида на жительство в стране при инвестициях в ее экономику, подтвердили РИА Новости в МИД Испании.Один из способов для иностранцев из стран, не входящих в ЕС, получить вид на жительство – инвестиции в экономику Испании: купить недвижимость минимум на 500 тысяч евро, инвестировать 500 тысяч в акции или доли компаний, выкупить минимум два миллиона евро испанского госсдолга. С 2013 года, когда в период экономического кризиса была запущена программа "золотых виз", около тысячи граждан России получили вид на жительство таким способом - это второе место после китайцев. В девяти из десяти случаев россияне вкладывали в недвижимость, сообщает газета ABC.В 2021 году россияне приобрели 159 объектов недвижимости – больше, чем американцы (115) и китайцы (57). Чаще всего они покупают в Аликанте, Барселоне и Малаге.Ранее о прекращении программ "золотых виз" объявили некоторые другие страны, в том числе Великобритания и Португалия.

https://ria.ru/20220227/vizy-1775352537.html

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россия

европа

аликанте

барселона (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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