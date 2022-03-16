09:22 16.03.2022 (обновлено: 13:26 16.03.2022)
СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений
"Ведомости": VK Group готовит к перезапуску ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams
Офис VK в Москве
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней западных санкций.
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На фоне санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний перезапуск ICQ получил новый импульс, его обсуждают уже с руководством страны, рассказал федеральный чиновник. По его словам, к началу марта речь шла уже не только о ICQ, но и о собственном корпоративном мессенджере VK. Компания рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету, сказал собеседник газеты.
Другой федеральный чиновник добавил, что VK планирует ускорить запуск нового мессенджера (но не ICQ). Сделать это планируется на базе проекта MyTeams (мессенджер Mail.ru Group, работающий с 2019 года и получивший нынешнее наименование после ребрендинга компании прошлой осенью).
Чем именно обновленные версии ICQ и VK Teams будут отличаться от уже существующих, источники издания не знают. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.
VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.
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