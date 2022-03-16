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СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений - РИА Новости, 16.03.2022
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СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений
СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений
VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:22
2022-03-16T13:26
экономика
россия
украина
delivery club
одноклассники
mail.ru group
вконтакте
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.По словам собеседника издания, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней западных санкций.На фоне санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний перезапуск ICQ получил новый импульс, его обсуждают уже с руководством страны, рассказал федеральный чиновник. По его словам, к началу марта речь шла уже не только о ICQ, но и о собственном корпоративном мессенджере VK. Компания рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету, сказал собеседник газеты.Другой федеральный чиновник добавил, что VK планирует ускорить запуск нового мессенджера (но не ICQ). Сделать это планируется на базе проекта MyTeams (мессенджер Mail.ru Group, работающий с 2019 года и получивший нынешнее наименование после ребрендинга компании прошлой осенью).Чем именно обновленные версии ICQ и VK Teams будут отличаться от уже существующих, источники издания не знают. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.
https://ria.ru/20220312/vk-1777873765.html
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россия
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экономика, россия, украина, delivery club, одноклассники, mail.ru group, вконтакте
09:22 16.03.2022 (обновлено: 13:26 16.03.2022)
 
СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений

"Ведомости": VK Group готовит к перезапуску ICQ и корпоративный мессенджер VK Teams

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис VK в Москве
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.
По словам собеседника издания, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней западных санкций.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 21:13
VK запустил направление поддержки малого и среднего бизнеса
На фоне санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний перезапуск ICQ получил новый импульс, его обсуждают уже с руководством страны, рассказал федеральный чиновник. По его словам, к началу марта речь шла уже не только о ICQ, но и о собственном корпоративном мессенджере VK. Компания рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету, сказал собеседник газеты.
Другой федеральный чиновник добавил, что VK планирует ускорить запуск нового мессенджера (но не ICQ). Сделать это планируется на базе проекта MyTeams (мессенджер Mail.ru Group, работающий с 2019 года и получивший нынешнее наименование после ребрендинга компании прошлой осенью).
Чем именно обновленные версии ICQ и VK Teams будут отличаться от уже существующих, источники издания не знают. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.
VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.
Офис компании VK (Вконтакте) в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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