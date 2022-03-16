https://ria.ru/20220316/vk-1778383204.html

СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений

СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: VK готовит к перезапуску два сервиса сообщений

VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:22

2022-03-16T09:22

2022-03-16T13:26

экономика

россия

украина

delivery club

одноклассники

mail.ru group

вконтакте

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. VK Group готовит к перезапуску сразу два сервиса сообщений — ICQ и корпоративный мессенджер, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.По словам собеседника издания, близкого к компании, проект перезапуска ICQ обсуждался на уровне топ-менеджмента еще до начала специальной военной операции на Украине и последовавших за ней западных санкций.На фоне санкций и ухода с российского рынка многих зарубежных компаний перезапуск ICQ получил новый импульс, его обсуждают уже с руководством страны, рассказал федеральный чиновник. По его словам, к началу марта речь шла уже не только о ICQ, но и о собственном корпоративном мессенджере VK. Компания рассчитывает развернуть оба эти проекта уже к лету, сказал собеседник газеты.Другой федеральный чиновник добавил, что VK планирует ускорить запуск нового мессенджера (но не ICQ). Сделать это планируется на базе проекта MyTeams (мессенджер Mail.ru Group, работающий с 2019 года и получивший нынешнее наименование после ребрендинга компании прошлой осенью).Чем именно обновленные версии ICQ и VK Teams будут отличаться от уже существующих, источники издания не знают. В пресс-службе компании на запрос газеты не ответили.VK (ранее — Mail.ru Group) — российская технологическая компания, основанная в 1998 году. Среди ее активов — социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис "Почта Mail.ru", сервис доставки еды и продуктов Delivery Club, международная компания My.Game, занимающаяся разработкой и издательством игр.

https://ria.ru/20220312/vk-1777873765.html

https://ria.ru/20211227/vkontakte-1765623398.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, delivery club, одноклассники, mail.ru group, вконтакте