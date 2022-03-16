https://ria.ru/20220316/vishnevskaya-1778487019.html
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень - РИА Новости, 16.03.2022
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень
Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:12
2022-03-16T17:12
2022-03-16T17:12
культура
новости культуры
галина вишневская
мстислав ростропович
большой театр
ленинград
музыка
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия выделяла грант в 15 миллионов рублей. Открыть памятник планировалось 27 марта 2022 года – в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.Оперная певица Галина Вишневская — народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Она родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.Вишневская умерла в 2012-м на 87-м году жизни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, галина вишневская, мстислав ростропович, большой театр, ленинград, музыка
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень
Установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке перенесли на осень
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия выделяла грант в 15 миллионов рублей. Открыть памятник планировалось 27 марта 2022 года – в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.
Оперная певица Галина Вишневская — народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Она родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.
Вишневская умерла в 2012-м на 87-м году жизни.