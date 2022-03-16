https://ria.ru/20220316/vishnevskaya-1778487019.html

Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень

Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень - РИА Новости, 16.03.2022

Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень

Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:12

2022-03-16T17:12

2022-03-16T17:12

культура

новости культуры

галина вишневская

мстислав ростропович

большой театр

ленинград

музыка

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия выделяла грант в 15 миллионов рублей. Открыть памятник планировалось 27 марта 2022 года – в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.Оперная певица Галина Вишневская — народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Она родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.Вишневская умерла в 2012-м на 87-м году жизни.

https://ria.ru/20220315/ibragimbekov-1778252378.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, галина вишневская, мстислав ростропович, большой театр, ленинград, музыка