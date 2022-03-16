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Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень - РИА Новости, 16.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220316/vishnevskaya-1778487019.html
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень - РИА Новости, 16.03.2022
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень
Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:12
2022-03-16T17:12
культура
новости культуры
галина вишневская
мстислав ростропович
большой театр
ленинград
музыка
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия выделяла грант в 15 миллионов рублей. Открыть памятник планировалось 27 марта 2022 года – в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.Оперная певица Галина Вишневская — народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".Она родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.Вишневская умерла в 2012-м на 87-м году жизни.
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новости культуры, галина вишневская, мстислав ростропович, большой театр, ленинград, музыка
17:12 16.03.2022
 
Установку памятника Галине Вишневской перенесли на осень

Установку памятника оперной певице Галине Вишневской на Остоженке перенесли на осень

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция народной артистки СССР Галины Вишневской
Пресс-конференция народной артистки СССР Галины Вишневской - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Установка памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженка перенесена с марта на осень, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал установку памятника Вишневской на Остоженке, с этой целью мэрия выделяла грант в 15 миллионов рублей. Открыть памятник планировалось 27 марта 2022 года – в день 95-летия музыканта Мстислава Ростроповича (1927-2007), супруга Вишневской.
Оперная певица Галина Вишневская — народная артистка СССР, кавалер ордена Ленина и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Она родилась 25 октября 1926 года в Ленинграде. С 1944 по 1951 год работала в Ленинградском областном театре оперетты — сначала в хоре, затем стала исполнять сольные партии. В 1952 году, несмотря на отсутствие консерваторского образования, была принята в стажерскую группу Большого театра, где впоследствии стала ведущей солисткой.
Вишневская умерла в 2012-м на 87-м году жизни.
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КультураНовости культурыГалина ВишневскаяМстислав РостроповичБольшой театрЛенинградМузыка
 
 
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