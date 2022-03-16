Россиянам объяснили, на что заменить карты Visa и Mastercard
Экономист Клопенко: карты Visa и Mastercard можно заменить на "Мир" и UnionPay
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. При невозможности использовать за границей банковские карты международных платежных систем, заблокированных в России, на помощь может прийти карта “Мир” — ей можно расплачиваться в нескольких странах. Еще один вариант — карты международной китайской системы UnionPay. По факту именно они могут заменить Visa и Mastercard, потому что их распространение в мире “лишь немногим хуже”, рассказал агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.
По его мнению, то, что на фоне продолжающегося уже восемь лет санкционного давления на Россию большинство банков “даже не подумало о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay”, вызывает недоумение.
Однако теперь подобные предложения есть у многих кредитных организаций, пояснил собеседник агентства.
“Так что, если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже —то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь”, — заключил Клопенко.
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