https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

Россиянам объяснили, на что заменить карты Visa и Mastercard

Россиянам объяснили, на что заменить карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 16.03.2022

Россиянам объяснили, на что заменить карты Visa и Mastercard

При невозможности использовать за границей банковские карты международных платежных систем, заблокированных в России, на помощь может прийти карта “Мир” — ей... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T01:15

2022-03-16T01:15

2022-03-16T01:15

общество

россия

санкции в отношении россии

mastercard, inc.

visa, inc.

мир

unionpay

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. При невозможности использовать за границей банковские карты международных платежных систем, заблокированных в России, на помощь может прийти карта “Мир” — ей можно расплачиваться в нескольких странах. Еще один вариант — карты международной китайской системы UnionPay. По факту именно они могут заменить Visa и Mastercard, потому что их распространение в мире “лишь немногим хуже”, рассказал агентству “Прайм” экономист Егор Клопенко.По его мнению, то, что на фоне продолжающегося уже восемь лет санкционного давления на Россию большинство банков “даже не подумало о том, чтобы запустить у себя карты UnionPay”, вызывает недоумение.Однако теперь подобные предложения есть у многих кредитных организаций, пояснил собеседник агентства.“Так что, если вы планируете зарубежную поездку в ближайшее время, тогда нужно обратиться в один из банков, которые работают с этой системой уже сейчас. А если поездка планируется позже —то, скорее всего, к этому времени можно будет оформить данную карту в том банке, в котором вы уже обслуживаетесь”, — заключил Клопенко.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777691877.html

россия

мир

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, санкции в отношении россии, mastercard, inc., visa, inc., мир, unionpay