https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html
В ЛНР разрешили использовать гривну
В ЛНР разрешили использовать гривну - РИА Новости, 16.03.2022
В ЛНР разрешили использовать гривну
Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:52
2022-03-16T17:52
2022-03-16T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
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россия
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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну, сообщил журналистам на брифинге министр финансов республики Евгений Мануйлов.Мультивалютная система в ЛНР была введена в марте 2015 года. На тот момент в ЛНР были четыре основные валюты: рубль, гривна, доллар и евро. Первого сентября 2015 года в ЛНР, согласно постановлению совета министров республики, российский рубль стал основной валютой. По распоряжению правительства с 1 марта 2017 года основной денежной единицей становится рубль. После освобождения части территорий, где использовалась гривна, возникла необходимость в ее использовании."Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны", - сказал министр. Он уточнил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах. "При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - проинформировал Мануйлов.По словам министра, постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения.
https://ria.ru/20220301/grivna-1775737681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия
17:52 16.03.2022 (обновлено: 18:15 16.03.2022)
В ЛНР разрешили использовать гривну
Правительство ЛНР временно разрешило использовать гривну наравне с российским рублем
ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну, сообщил журналистам на брифинге министр финансов республики Евгений Мануйлов.
Мультивалютная система в ЛНР
была введена в марте 2015 года. На тот момент в ЛНР были четыре основные валюты: рубль, гривна, доллар и евро. Первого сентября 2015 года в ЛНР, согласно постановлению совета министров республики, российский рубль стал основной валютой. По распоряжению правительства с 1 марта 2017 года основной денежной единицей становится рубль. После освобождения части территорий, где использовалась гривна, возникла необходимость в ее использовании.
"Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны", - сказал министр.
Он уточнил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах. "При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - проинформировал Мануйлов.
По словам министра, постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения.