https://ria.ru/20220316/valyuta-1778509546.html

В ЛНР разрешили использовать гривну

В ЛНР разрешили использовать гривну - РИА Новости, 16.03.2022

В ЛНР разрешили использовать гривну

Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:52

2022-03-16T17:52

2022-03-16T18:15

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 16 мар - РИА Новости. Правительство Луганской народной республики приняло постановление, согласно которому с 17 марта и до особого распоряжения параллельно с российским рублем в республике можно использовать и гривну, сообщил журналистам на брифинге министр финансов республики Евгений Мануйлов.Мультивалютная система в ЛНР была введена в марте 2015 года. На тот момент в ЛНР были четыре основные валюты: рубль, гривна, доллар и евро. Первого сентября 2015 года в ЛНР, согласно постановлению совета министров республики, российский рубль стал основной валютой. По распоряжению правительства с 1 марта 2017 года основной денежной единицей становится рубль. После освобождения части территорий, где использовалась гривна, возникла необходимость в ее использовании."Данным постановлением мы урегулируем возможность временного расчета наличной гривной на всей территории за услуги и товары. Все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на территории ЛНР, включая предприятия жилищно-коммунального хозяйства, наряду с российским рублем принимают в качестве средства платежа наличную украинскую гривну за исключением монет украинской гривны", - сказал министр. Он уточнил, что цены за товары и услуги необходимо указывать в рублях и гривнах. "При определении цены на товары и услуги применять курс в размере 2,5 российских рубля за 1 украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - проинформировал Мануйлов.По словам министра, постановление вступает в силу с 17 марта и будет действовать до особого распоряжения.

https://ria.ru/20220301/grivna-1775737681.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

луганская народная республика

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия