https://ria.ru/20220316/usmanov-1778554044.html

В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник

В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2022

В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник

Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:58

2022-03-16T20:58

2022-03-16T20:58

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алишер усманов

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РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей стоимостью 66 миллионов евро, сообщили РИА Новости источники в силовом ведомстве."Эти компании являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности. В объем входят недвижимости и автомобили. Это арестованные активы дополняют результаты предыдущей операции, в которой под арест попала недвижимость на 17 миллионов", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду Фингвардия Италии наложила арест на долю недвижимости бизнесмена Петра Авена на Сардинии. Российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в четыре миллиона евро.На минувшей неделе Финансовая гвардия наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем мире.В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html

https://ria.ru/20220316/sanktsii-1778528567.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, италия, россия, алишер усманов