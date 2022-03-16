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В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2022
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В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник
В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник - РИА Новости, 16.03.2022
В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник
Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:58
2022-03-16T20:58
в мире
италия
россия
алишер усманов
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РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей стоимостью 66 миллионов евро, сообщили РИА Новости источники в силовом ведомстве."Эти компании являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности. В объем входят недвижимости и автомобили. Это арестованные активы дополняют результаты предыдущей операции, в которой под арест попала недвижимость на 17 миллионов", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду Фингвардия Италии наложила арест на долю недвижимости бизнесмена Петра Авена на Сардинии. Российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в четыре миллиона евро.На минувшей неделе Финансовая гвардия наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем мире.В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485202.html
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в мире, италия, россия, алишер усманов
20:58 16.03.2022
 
В Италии заморозили активы Усманова на 66 миллионов евро, сообщил источник

Власти Италии заморозили шесть компаний Усманова на 66 миллионов евро

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОснователь компании USM Holdings Алишер Усманов
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
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РИМ, 16 мар – РИА Новости. Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам попавшего под санкции ЕС российского предпринимателя Алишера Усманова, общей стоимостью 66 миллионов евро, сообщили РИА Новости источники в силовом ведомстве.
"Эти компании являются связующим звеном между владельцем и объектом собственности. В объем входят недвижимости и автомобили. Это арестованные активы дополняют результаты предыдущей операции, в которой под арест попала недвижимость на 17 миллионов", - сказала собеседница агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Ранее в среду Фингвардия Италии наложила арест на долю недвижимости бизнесмена Петра Авена на Сардинии. Российский предприниматель, попавший под санкции ЕС в связи с обострением на Украине, владеет одной третью собственности, которая расположена в провинции Сассари. Эта доля оценивается в четыре миллиона евро.
На минувшей неделе Финансовая гвардия наложила арест на яхту, относящуюся к активам бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость яхты составляет примерно 530 миллионов евро. Она считается крупнейшим парусным судном с моторным двигателем мире.
В начале марта итальянские силовики провели арест активов россиян, попавших под санкции Евросоюза в связи с обострением на Украине. Это виллы, связанные с бизнесменом Алишером Усмановым на Сардинии, Олегом Савченко в Тоскане и телеведущим Владимиром Соловьевым на озере Комо, и яхты, принадлежащие Алексею Мордашову и Геннадию Тимченко. Их совокупная стоимость достигает 140 миллионов евро.
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В миреИталияРоссияАлишер Усманов
 
 
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