https://ria.ru/20220316/ukraina-1778532079.html
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным - РИА Новости, 16.03.2022
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что уже узнал адрес генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и придет к ней с председателем Следственного... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:53
2022-03-16T18:53
2022-03-16T21:16
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что уже узнал адрес генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и придет к ней с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным."Мадам Венедиктова, таким образом, я к Вам с А. И. Бастрыкиным приду. У него тоже есть к Вам вопросы. Знающие люди говорят, что Вы уже не в Киеве, а во Львове. Давно там не был. Соскучился. Кстати, адрес у нас уже имеется", — написал он у себя в Telegram-канале.Ранее Рогозин поинтересовался у Венедиктовой, куда бы он мог подъехать к ней в Киеве. Так он ответил на обвинения генпрокурора Украины, что в действиях гендиректора российской госкорпорации содержится состав преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны".Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Ранее в поддержку спецоперации России на Украине Рогозин переименовал свой личный Telegram-канал, назвав его "Рогоzин". Он также рассказывал, что на "мове" даже в Киеве никто никогда не разговаривал, но националистическая власть "переделывает жизнь" на Украине. Рогозин выражал уверенность, что, если бы не российская спецоперация, США и другие страны НАТО развернули бы на Украине военную инфраструктуру.
https://ria.ru/20220314/zakharova-1778173210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, александр бастрыкин, дмитрий рогозин, роскосмос, следственный комитет россии (ск рф), львов, генеральная прокуратура украины, ирина венедиктова
18:53 16.03.2022 (обновлено: 21:16 16.03.2022)
Рогозин пообещал приехать к генпрокурору Украины вместе с Бастрыкиным
Рогозин заявил, что узнал адрес Венедиктовой и приедет к ней вместе с Бастрыкиным