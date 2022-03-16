https://ria.ru/20220316/ukraina-1778491513.html

Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин

Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022

Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин

Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:04

2022-03-16T17:04

2022-03-16T17:04

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, сообщил президент России Владимир Путин."Мы надежно обеспечим безопасность России, нашего народа и никогда не допустим, чтоб Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны", - сказал Путин.Также глава государства отметил, что Россия готова обсуждать в ходе переговоров вопрос по нейтральному статусу Украины, ее демилитаризации и денацификации."Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778434860.html

россия

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, украина, в мире, владимир путин