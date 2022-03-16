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Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778491513.html
Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин
Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин - РИА Новости, 16.03.2022
Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин
Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:04
2022-03-16T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, сообщил президент России Владимир Путин."Мы надежно обеспечим безопасность России, нашего народа и никогда не допустим, чтоб Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны", - сказал Путин.Также глава государства отметил, что Россия готова обсуждать в ходе переговоров вопрос по нейтральному статусу Украины, ее демилитаризации и денацификации."Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778434860.html
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россия, украина, в мире, владимир путин
17:04 16.03.2022
 
Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, заявил Путин

Президент Путин: Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина никогда не будет служить плацдармом угрозы для России, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы надежно обеспечим безопасность России, нашего народа и никогда не допустим, чтоб Украина служила плацдармом для агрессивных действий против нашей страны", - сказал Путин.
Также глава государства отметил, что Россия готова обсуждать в ходе переговоров вопрос по нейтральному статусу Украины, ее демилитаризации и денацификации.
"Наша страна сделала все для организации и проведения этих переговоров, понимая, что необходимо использовать любую возможность для того, чтобы сберечь людей и их жизни", - сообщил Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:29
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир Путин
 
 
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