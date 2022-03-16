https://ria.ru/20220316/ukraina-1778485018.html
Путин обратился к людям на Западе
Путин обратился к людям на Западе - РИА Новости, 16.03.2022
Путин обратился к людям на Западе
Президент России Владимир Путин обратился к людям на Западе: вас настойчиво пытаются убедить, что в негативном эффекте от санкций виновата РФ, но это все из-за... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:46
2022-03-16T16:46
2022-03-16T17:03
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к людям на Западе: вас настойчиво пытаются убедить, что в негативном эффекте от санкций виновата РФ, но это все из-за политики Запада, подчеркнул он."Не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств: вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности - это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь, а правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.По его словам, эти элиты "одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылью".
https://ria.ru/20220316/razreshenie-1778389332.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире
16:46 16.03.2022 (обновлено: 17:03 16.03.2022)
Путин обратился к людям на Западе
Президент Путин заявил, что политика Запада виновата в негативном эффекте от санкций
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин обратился
к людям на Западе: вас настойчиво пытаются убедить, что в негативном эффекте от санкций виновата РФ, но это все из-за политики Запада, подчеркнул он.
"Не надо, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, во всем обвиняя нашу страну. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных государств: вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности - это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь, а правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций", - сказал Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ.
По его словам, эти элиты "одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылью".