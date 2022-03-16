https://ria.ru/20220316/ukraina-1778482379.html

Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине

Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине

Следы биологических разработок на Украине, которые разрабатывались при помощи США, сейчас усиленно пытаются замести, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:38

2022-03-16T16:38

2022-03-16T17:05

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следы биологических разработок на Украине, которые разрабатывались при помощи США, сейчас усиленно пытаются замести, заявил президент РФ Владимир Путин."На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ."Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия", - добавил он.Путин добавил, что "наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России были отвергнуты Украиной и их покровителями из США и НАТО"."Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220314/biologiya-1778005986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин про пронацистский режим в Киеве и обнаруженные биолаборатории Владимир Путин на встрече с членами Правительства РФ про пронацисткий режим и биолаборатории. 2022-03-16T16:38 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, россия, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр