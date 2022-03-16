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Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778482379.html
Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине
Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине
Следы биологических разработок на Украине, которые разрабатывались при помощи США, сейчас усиленно пытаются замести, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:38
2022-03-16T17:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
россия
украина
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следы биологических разработок на Украине, которые разрабатывались при помощи США, сейчас усиленно пытаются замести, заявил президент РФ Владимир Путин."На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ."Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия", - добавил он.Путин добавил, что "наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России были отвергнуты Украиной и их покровителями из США и НАТО"."Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - отметил Путин.
https://ria.ru/20220314/biologiya-1778005986.html
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Владимир Путин про пронацистский режим в Киеве и обнаруженные биолаборатории
Владимир Путин на встрече с членами Правительства РФ про пронацисткий режим и биолаборатории.
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в мире, признание днр и лнр в россии, россия, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
16:38 16.03.2022 (обновлено: 17:05 16.03.2022)
 
Путин обвинил США в попытках замести следы биоразработок на Украине

Президент Путин обвинил США в попытках замести следы биологических разработок на Украине

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Следы биологических разработок на Украине, которые разрабатывались при помощи США, сейчас усиленно пытаются замести, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести", - сказал он на совещании по мерам поддержки регионов РФ.
"Но у нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины по сути создавались компоненты биологического оружия", - добавил он.
Путин добавил, что "наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России были отвергнуты Украиной и их покровителями из США и НАТО".
"Причем с показным и циничным пренебрежением. Таким образом все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - отметил Путин.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 10:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пекин призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииРоссияУкраинаМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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