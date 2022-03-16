https://ria.ru/20220316/ukraina-1778481793.html

Путин заявил, что Россия не намерена оккупировать Украину

Путин заявил, что Россия не намерена оккупировать Украину - РИА Новости, 16.03.2022

Путин заявил, что Россия не намерена оккупировать Украину

Появление российских войск под Киевом не означает намерения оккупировать Украину, такой цели у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:36

2022-03-16T16:36

2022-03-16T17:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Появление российских войск под Киевом не означает намерения оккупировать Украину, такой цели у России нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля", - сказал он на совещании о мерах поддержки регионов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

киев

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, киев, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф