16:16 16.03.2022 (обновлено: 20:45 16.03.2022)
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300
© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США
ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.
"Много ли я прошу — создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей — много ли мы просим.<...> Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу: мы знаем, какие оборонные системы нужны нам, это С-300 и другие подобные системы (ПВО. — Прим. ред.)", — сказал он.
Зеленский также призвал США и союзников "ввести новые транши санкций" против России, в том числе против всех политиков, которые остаются на своих постах.
Выступление транслировалось в прямом эфире.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.