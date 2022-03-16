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Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474741.html
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО - РИА Новости, 16.03.2022
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО
Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:16
2022-03-16T20:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.Зеленский также призвал США и союзников "ввести новые транши санкций" против России, в том числе против всех политиков, которые остаются на своих постах.Выступление транслировалось в прямом эфире.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:16 16.03.2022 (обновлено: 20:45 16.03.2022)
 
Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО, включая С-300

© REUTERS / Sarah Silbiger/PoolПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger/Pool
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в режиме видеоконференции перед сенаторами и членами палаты представителей США
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.

"Много ли я прошу — создать бесполетную зону над Украиной для спасения людей — много ли мы просим.<...> Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу: мы знаем, какие оборонные системы нужны нам, это С-300 и другие подобные системы (ПВО. — Прим. ред.)", — сказал он.

Зеленский также призвал США и союзников "ввести новые транши санкций" против России, в том числе против всех политиков, которые остаются на своих постах.
Выступление транслировалось в прямом эфире.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В НАТО объяснили отказ от бесполетной зоны над Украиной
 
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