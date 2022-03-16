https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474741.html

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО - РИА Новости, 16.03.2022

Зеленский попросил США предоставить Украине системы ПВО

Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:16

2022-03-16T16:16

2022-03-16T20:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778479155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095bc16b39cd5805cef03db466a6d965.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в выступлении перед конгрессом США попросил предоставить Украине системы ПВО, включая С-300, в качестве альтернативы бесполетной зоне над Украиной.Зеленский также призвал США и союзников "ввести новые транши санкций" против России, в том числе против всех политиков, которые остаются на своих постах.Выступление транслировалось в прямом эфире.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию санкциям, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220316/putin-1778485816.html

https://ria.ru/20220315/nato-1778281894.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии