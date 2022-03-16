https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474088.html
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров
Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:14
2022-03-16T16:14
2022-03-16T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также обвинил Запад в предвзятости к происходящему на Украине, поддерживая, по его словам, фейки, распространяемые Украиной."(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.По его словам, Запад игнорирует страдания мирных граждан на стороне Донецка и Луганска, а также в других частях Украины.Россия, добавил Лавров, собирает свидетельства военных преступлений Украины.
https://ria.ru/20220316/ssha-1778448327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, признание днр и лнр в россии
16:14 16.03.2022 (обновлено: 17:29 16.03.2022)
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: украинская сторона выдает свои зверства за действия российских войск