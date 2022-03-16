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ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474088.html
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров
Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:14
2022-03-16T17:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также обвинил Запад в предвзятости к происходящему на Украине, поддерживая, по его словам, фейки, распространяемые Украиной."(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.По его словам, Запад игнорирует страдания мирных граждан на стороне Донецка и Луганска, а также в других частях Украины.Россия, добавил Лавров, собирает свидетельства военных преступлений Украины.
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в мире, украина, признание днр и лнр в россии
16:14 16.03.2022 (обновлено: 17:29 16.03.2022)
 
ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: украинская сторона выдает свои зверства за действия российских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие РФ
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он также обвинил Запад в предвзятости к происходящему на Украине, поддерживая, по его словам, фейки, распространяемые Украиной.
"(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
По его словам, Запад игнорирует страдания мирных граждан на стороне Донецка и Луганска, а также в других частях Украины.
Россия, добавил Лавров, собирает свидетельства военных преступлений Украины.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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