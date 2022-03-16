https://ria.ru/20220316/ukraina-1778474088.html

ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров

ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

ВСУ выдают свои зверства за действия российских войск, заявил Лавров

Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T16:14

2022-03-16T16:14

2022-03-16T17:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Украина выдает свои зверства за российские, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Он также обвинил Запад в предвзятости к происходящему на Украине, поддерживая, по его словам, фейки, распространяемые Украиной."(Украинская сторона - ред.) выдает фотосвидетельства, видеосвидетельства зверства киевского режима за деяния российских военных", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.По его словам, Запад игнорирует страдания мирных граждан на стороне Донецка и Луганска, а также в других частях Украины.Россия, добавил Лавров, собирает свидетельства военных преступлений Украины.

https://ria.ru/20220316/ssha-1778448327.html

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, украина, признание днр и лнр в россии