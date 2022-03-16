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Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы бежали от российских войск - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778472533.html
Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы бежали от российских войск
Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы бежали от российских войск - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы бежали от российских войск
Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, рассказал, что его сослуживцы, заявлявшие, что "очень серьезно подготовлены и готовы давать... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:05
2022-03-16T16:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, рассказал, что его сослуживцы, заявлявшие, что "очень серьезно подготовлены и готовы давать отпор врагу", при столкновении с российскими войсками первые же и сбежали, переодевшись в гражданскую одежду.Видео допроса украинского военного Олега Игнатова обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.Игнатов подтвердил, что в его подразделении служили люди, участвовавшие в начатой Киевом военной операции в Донбассе. "Были сержанты, которые были и в "Иловайском котле", и в каких-то других боевых действиях", - сказал Игнатов."Они рассказывали, что очень серьезно подготовлены и готовы давать отпор врагу. Но при первом же наступлении (российских войск) они самые первые переоделись в "гражданку" и убежали", - добавил Игнатов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где в боях с ополченцами понесли серьезные потери. По данным Генпрокуратуры Украины, в "Иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778451701.html
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"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
16:05 16.03.2022 (обновлено: 16:06 16.03.2022)
 
Сдавшийся боец ВСУ рассказал, как его сослуживцы бежали от российских войск

Сдавшийся украинский военный Игнатов рассказал, что его войска первыми бежали от ВС России

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Сдавшийся военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, рассказал, что его сослуживцы, заявлявшие, что "очень серьезно подготовлены и готовы давать отпор врагу", при столкновении с российскими войсками первые же и сбежали, переодевшись в гражданскую одежду.
Видео допроса украинского военного Олега Игнатова обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.
Игнатов подтвердил, что в его подразделении служили люди, участвовавшие в начатой Киевом военной операции в Донбассе. "Были сержанты, которые были и в "Иловайском котле", и в каких-то других боевых действиях", - сказал Игнатов.
"Они рассказывали, что очень серьезно подготовлены и готовы давать отпор врагу. Но при первом же наступлении (российских войск) они самые первые переоделись в "гражданку" и убежали", - добавил Игнатов.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 14:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский военный из Мелитополя рассказал, почему оставил место службы
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где в боях с ополченцами понесли серьезные потери. По данным Генпрокуратуры Украины, в "Иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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