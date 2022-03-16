https://ria.ru/20220316/ukraina-1778471891.html
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
США предоставят Украине советские системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:04
2022-03-16T16:04
2022-03-16T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США предоставят Украине советские системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации."США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи", - сообщает телеканал.По тем же данным, дополнительные системы включают в себя "мобильные системы ПВО советской эпохи". Среди них комплекс "Оса" (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК "Стрела-3" (SА-14). Как уточняет телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, системы отправлены из страны-партнера по НАТО и "находятся в пути".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778372915.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, сша, украина
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
CNN: США и НАТО предоставят Украине советские комплексы ПВО