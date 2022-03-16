Рейтинг@Mail.ru
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778471891.html
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.03.2022
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ
США предоставят Украине советские системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:04
2022-03-16T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/01/1555730187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_844a22eb63781d6d2fb04d25b9ba7f4b.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США предоставят Украине советские системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации."США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи", - сообщает телеканал.По тем же данным, дополнительные системы включают в себя "мобильные системы ПВО советской эпохи". Среди них комплекс "Оса" (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК "Стрела-3" (SА-14). Как уточняет телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, системы отправлены из страны-партнера по НАТО и "находятся в пути".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/kazakhstan-1778372915.html
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778285057.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/01/1555730187_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_577e42e9c7084fb61fb31b84b17a31ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, сша, украина
16:04 16.03.2022
 
США предоставят Украине советские комплексы ПВО, сообщили СМИ

CNN: США и НАТО предоставят Украине советские комплексы ПВО

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Комплекс ПВО
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. США предоставят Украине советские системы ПВО, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
"США и партнеры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи", - сообщает телеканал.
Зенитный ракетный комплекс С-300 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 07:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Казахстане опровергли сообщение о просьбе США по C-300 для Украины
По тем же данным, дополнительные системы включают в себя "мобильные системы ПВО советской эпохи". Среди них комплекс "Оса" (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК "Стрела-3" (SА-14). Как уточняет телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника, системы отправлены из страны-партнера по НАТО и "находятся в пути".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США потребовали от всех стран обозначить позицию по ситуации на Украине
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала