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Китайцы предложили Украине "купить нового президента" - РИА Новости, 16.03.2022
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Китайцы предложили Украине "купить нового президента"
Китайцы предложили Украине "купить нового президента" - РИА Новости, 16.03.2022
Китайцы предложили Украине "купить нового президента"
Читатели китайского сайта "Гуаньча" с иронией отнеслись к новости о решении США выделить Украине более 13 миллиардов долларов. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T15:48
2022-03-16T17:29
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джо байден
нато
россия
китай
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели китайского сайта "Гуаньча" с иронией отнеслись к новости о решении США выделить Украине более 13 миллиардов долларов.Соответствующий документ накануне подписал президент Джо Байден. Всего, согласно решению Вашингтона, Украина и "соседние с ней страны" получат военную и гуманитарную помощь на сумму 13,6 миллиарда долларов.В комментариях пользователи из Китая порассуждали, как именно будут реализовываться эти средства, а также поделились скепсисом относительно "щедрости" Соединенных Штатов."Большая победа для Украины, можно купить нового президента", — сыронизировал один из них."Глядя на то, как американцы ведут дела, 13,6 миллиарда будут выделены через три года", — задумался другой, предположив, что часть средств так или иначе уйдет на нужды Вашингтона, включая "тяжелую работу американских СМИ"."Какая щедрость! Украинский народ заработал много денег, просто привлекая больше внимания со стороны США", — съязвили в комментариях."Порылись в арсенале, достали оружие, у которого выходит срок годности, и, сложив в одну кучу, посчитали его рыночную стоимость на момент изготовления. Ничего себе, получилось довольно много", — добавил пользователь."Чтобы американские империалисты победили евро, Украина проголосовала за "разрушение страны" в обмен на какие-то 13,6 миллиарда долларов в условиях чудовищной инфляции", — предположил читатель.Некоторые допустили, что средства окажутся "обычным кредитом", а также предрекли превращение Украины в "арену для наемников" с парализованной экономикой.В новый американский закон вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, который, помимо прочего, включает расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО за счет размещения там подразделений из США.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220315/bayden-1778311414.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, нато, россия, китай
15:48 16.03.2022 (обновлено: 17:29 16.03.2022)
 
Китайцы предложили Украине "купить нового президента"

Китайские читатели "Гуаньча" высмеяли заявление США о помощи Украине

© REUTERS / Sarah SilbigerМитинг у Мемориала Линкольна в Вашингтоне
Митинг у Мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Sarah Silbiger
Митинг у Мемориала Линкольна в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Читатели китайского сайта "Гуаньча" с иронией отнеслись к новости о решении США выделить Украине более 13 миллиардов долларов.
Соответствующий документ накануне подписал президент Джо Байден. Всего, согласно решению Вашингтона, Украина и "соседние с ней страны" получат военную и гуманитарную помощь на сумму 13,6 миллиарда долларов.
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В комментариях пользователи из Китая порассуждали, как именно будут реализовываться эти средства, а также поделились скепсисом относительно "щедрости" Соединенных Штатов.
"Большая победа для Украины, можно купить нового президента", — сыронизировал один из них.
"Глядя на то, как американцы ведут дела, 13,6 миллиарда будут выделены через три года", — задумался другой, предположив, что часть средств так или иначе уйдет на нужды Вашингтона, включая "тяжелую работу американских СМИ".
"Какая щедрость! Украинский народ заработал много денег, просто привлекая больше внимания со стороны США", — съязвили в комментариях.
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"Порылись в арсенале, достали оружие, у которого выходит срок годности, и, сложив в одну кучу, посчитали его рыночную стоимость на момент изготовления. Ничего себе, получилось довольно много", — добавил пользователь.
"Чтобы американские империалисты победили евро, Украина проголосовала за "разрушение страны" в обмен на какие-то 13,6 миллиарда долларов в условиях чудовищной инфляции", — предположил читатель.
Некоторые допустили, что средства окажутся "обычным кредитом", а также предрекли превращение Украины в "арену для наемников" с парализованной экономикой.
В новый американский закон вошел самый крупный на сегодняшний день пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине, который, помимо прочего, включает расходы на укрепление "восточного фланга" НАТО за счет размещения там подразделений из США.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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