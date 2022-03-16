https://ria.ru/20220316/ukraina-1778449738.html
Сдавшийся украинский солдат рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем
Сдавшийся украинский солдат рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем - РИА Новости, 16.03.2022
Сдавшийся украинский солдат рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем
Украинские подразделения под Мелитополем Запорожской области понесли большие потери, около 60% решили бежать, следует из распространенных ЦОС ФСБ России... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:33
2022-03-16T14:33
2022-03-16T14:33
мелитополь
россия
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
донецкая народная республика
владимир путин
в мире
украина
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинские подразделения под Мелитополем Запорожской области понесли большие потери, около 60% решили бежать, следует из распространенных ЦОС ФСБ России материалов опроса бывшего военного Украины.Как отметили в ФСБ, был проведен опрос Олега Игнатова - бывшего рядового-контрактника 25-й транспортной авиационной бригады (в/ч А3840), дислоцированной в Мелитополе. Игнатов прибыл с территории Украины в пункт пропуска Джанкой Крыма.По словам бывшего военнослужащего, многие в его воинской части приняли решение переодеваться в гражданскую одежду и ехать в город. "Я думаю, около 60% решило спасти свои жизни… у нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать в дальнейшем", - рассказал Игнатов.Он также отметил, что подразделения под Мелитополем фактически не оборонялись. "Потому что у нас из вооружений были только автоматы. Когда на нас поехали танки, мы просто не знали, что делать. У меня был мой складной автомат АКС-74У, у меня было четыре "рожка", я начал ходить собирать другие "рожки" с брошенных автоматов. Еще я нашел пистолет, который бросил офицер", - рассказал Игнатов."После того как по пацанам отработал БТР, мы решили быстро переодеваться и бежать в город", - сказал он. По его словам, он связался с матерью, и его приняли знакомые в городе Токмак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/kontrol-1778119995.html
https://ria.ru/20220304/gumpomosch-1776589027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, россия, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), донецкая народная республика, владимир путин, в мире, украина, вооруженные силы украины
Сдавшийся украинский солдат рассказал о больших потерях ВСУ под Мелитополем
Пленный солдат ВСУ: украинские подразделения понесли большие потери под Мелитополем
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинские подразделения под Мелитополем Запорожской области понесли большие потери, около 60% решили бежать, следует из распространенных ЦОС ФСБ России материалов опроса бывшего военного Украины.
Как отметили в ФСБ
, был проведен опрос Олега Игнатова - бывшего рядового-контрактника 25-й транспортной авиационной бригады (в/ч А3840), дислоцированной в Мелитополе
. Игнатов прибыл с территории Украины
в пункт пропуска Джанкой
Крыма.
По словам бывшего военнослужащего, многие в его воинской части приняли решение переодеваться в гражданскую одежду и ехать в город. "Я думаю, около 60% решило спасти свои жизни… у нас были большие потери. И руководство не давало четких указаний, что делать в дальнейшем", - рассказал Игнатов.
Он также отметил, что подразделения под Мелитополем фактически не оборонялись. "Потому что у нас из вооружений были только автоматы. Когда на нас поехали танки, мы просто не знали, что делать. У меня был мой складной автомат АКС-74У, у меня было четыре "рожка", я начал ходить собирать другие "рожки" с брошенных автоматов. Еще я нашел пистолет, который бросил офицер", - рассказал Игнатов.
"После того как по пацанам отработал БТР, мы решили быстро переодеваться и бежать в город", - сказал он. По его словам, он связался с матерью, и его приняли знакомые в городе Токмак.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР
и ЛНР
, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.