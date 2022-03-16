https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444672.html

Украинский военный рассказал об угрозах националистов

Украинский военный рассказал об угрозах националистов - РИА Новости, 16.03.2022

Украинский военный рассказал об угрозах националистов

Националисты с бронетранспортера расстреливали украинских солдат, бежавших под ударами российских войск, рассказал в ходе опроса бывший военный украинской... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:10

2022-03-16T14:10

2022-03-16T16:04

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Националисты с бронетранспортера расстреливали украинских солдат, бежавших под ударами российских войск, рассказал в ходе опроса бывший военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.По словам Игнатова, под Мелитополем у украинских солдат были только одни автоматы и им нечем было обороняться против российских танков. "По рации на нас вышел нацбатальон… В национальном батальоне сказали: "Мы видим, как вы бежите, мы сейчас будем по вам стрелять", и дали предупредительный залп", - рассказал военный."Потом все разбежались кто куда… Кто-то вернулся назад, кто-то отступил… Подъехал БТР буквально метрах в 100, начал стрелять по пацанам, которые бежали по полю. И потом, когда он отъехал, мы приняли решение переодеваться в "гражданку" и уходить в город", - добавил Игнатов.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе. 2022-03-16T14:10 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины