https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444672.html
Украинский военный рассказал об угрозах националистов
Украинский военный рассказал об угрозах националистов - РИА Новости, 16.03.2022
Украинский военный рассказал об угрозах националистов
Националисты с бронетранспортера расстреливали украинских солдат, бежавших под ударами российских войск, рассказал в ходе опроса бывший военный украинской... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:10
2022-03-16T14:10
2022-03-16T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Националисты с бронетранспортера расстреливали украинских солдат, бежавших под ударами российских войск, рассказал в ходе опроса бывший военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.Видео опроса обнародовано ФСБ России. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе (Запорожская область). Он сам прибыл с территории Украины в крымский пункт пропуска Джанкой.По словам Игнатова, под Мелитополем у украинских солдат были только одни автоматы и им нечем было обороняться против российских танков. "По рации на нас вышел нацбатальон… В национальном батальоне сказали: "Мы видим, как вы бежите, мы сейчас будем по вам стрелять", и дали предупредительный залп", - рассказал военный."Потом все разбежались кто куда… Кто-то вернулся назад, кто-то отступил… Подъехал БТР буквально метрах в 100, начал стрелять по пацанам, которые бежали по полю. И потом, когда он отъехал, мы приняли решение переодеваться в "гражданку" и уходить в город", - добавил Игнатов.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775348499_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_c4eab961cc1a161ca912e13437f028b1.jpg
"Капитан переоделся в "гражданку", скинул оружие" – украинский военный о бегстве сослуживцев
Украинские офицеры бросают оружие и дезертируют, следует из распространенных ФСБ материалов опроса военного из бригады, дислоцированной в Мелитополе.
2022-03-16T14:10
true
PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
14:10 16.03.2022 (обновлено: 16:04 16.03.2022)
Украинский военный рассказал об угрозах националистов
Боец ВСУ Игнатов: националисты с БТР расстреливали военных, бежавших от российских войск
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Националисты с бронетранспортера расстреливали украинских солдат, бежавших под ударами российских войск, рассказал в ходе опроса бывший военный украинской бригады, дислоцированной в Мелитополе, Олег Игнатов.
Видео опроса обнародовано ФСБ России
. Игнатов - бывший контрактник-рядовой 25-й транспортной авиационной бригады украинских войск (часть А3840) в Мелитополе
(Запорожская область
). Он сам прибыл с территории Украины
в крымский пункт пропуска Джанкой.
По словам Игнатова, под Мелитополем у украинских солдат были только одни автоматы и им нечем было обороняться против российских танков. "По рации на нас вышел нацбатальон… В национальном батальоне сказали: "Мы видим, как вы бежите, мы сейчас будем по вам стрелять", и дали предупредительный залп", - рассказал военный.
"Потом все разбежались кто куда… Кто-то вернулся назад, кто-то отступил… Подъехал БТР буквально метрах в 100, начал стрелять по пацанам, которые бежали по полю. И потом, когда он отъехал, мы приняли решение переодеваться в "гражданку" и уходить в город", - добавил Игнатов.