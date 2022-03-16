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На канале "Украина 24" появилась строка с призывом к ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778444127.html
На канале "Украина 24" появилась строка с призывом к ВСУ сложить оружие
На канале "Украина 24" появилась строка с призывом к ВСУ сложить оружие - РИА Новости, 16.03.2022
На канале "Украина 24" появилась строка с призывом к ВСУ сложить оружие
В эфире телеканала "Украина 24" в среду появилась бегущая строка с призывом Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие, телеканал сообщил, что его... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:07
2022-03-16T14:36
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В эфире телеканала "Украина 24" в среду появилась бегущая строка с призывом Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие, телеканал сообщил, что его взломали."Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж и легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Настало время посмотреть в глаза. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайне мере для меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", - говорится в бегущей строке, которая появилась в эфире канала.Позже в Telegram-канале телеканала заявили, что его взломали. "Бегущую строку телеканала "Украина 24" взломали вражеские хакеры и транслируют сообщение Зеленского о якобы "капитуляции". Друзья, мы неоднократно об этом предупреждали. Никто сдаваться не собирается", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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украина, в мире, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:07 16.03.2022 (обновлено: 14:36 16.03.2022)
 
На канале "Украина 24" появилась строка с призывом к ВСУ сложить оружие

На канале "Украина 24" появилась строка с призывом Зеленского к ВСУ сложить оружие

© РИА Новости / Перейти в фотобанкТанк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Танк Т-64, брошенный Вооруженными силами Украины в Херсонской области
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В эфире телеканала "Украина 24" в среду появилась бегущая строка с призывом Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие, телеканал сообщил, что его взломали.
"Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж и легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Настало время посмотреть в глаза. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайне мере для меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь сделать то же самое", - говорится в бегущей строке, которая появилась в эфире канала.
Позже в Telegram-канале телеканала заявили, что его взломали. "Бегущую строку телеканала "Украина 24" взломали вражеские хакеры и транслируют сообщение Зеленского о якобы "капитуляции". Друзья, мы неоднократно об этом предупреждали. Никто сдаваться не собирается", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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