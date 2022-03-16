https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html

Итальянский политик выступила против поставок оружия на Украину

Итальянский политик выступила против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 16.03.2022

Итальянский политик выступила против поставок оружия на Украину

Экс-глава Палаты депутатов парламента Италии Лаура Болдрини выступила против поставок странами ЕС вооружений на Украину, указав, что такое решение не ведет к... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:02

2022-03-16T14:02

2022-03-16T14:02

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РИМ, 16 мар – РИА Новости. Экс-глава Палаты депутатов парламента Италии Лаура Болдрини выступила против поставок странами ЕС вооружений на Украину, указав, что такое решение не ведет к военной деэскалации конфликта."По окончании последнего саммита в Версале европейские лидеры объявили о намерении увеличить поставки военной техники украинскому сопротивлению. Поддержав регулярную армию посредством первого ресурсного пакета, теперь перешли к вооружению гражданских лиц, не имеющих военного опыта мужчин и женщин, людей, которых мы должны в первую очередь попытаться спасти. Вот почему, разделяя действия итальянского правительства и голосуя за парламентские акты в его поддержку, вчера при голосовании по декрету, как и 1 марта в связи с резолюцией, я воздержалась, когда речь шла о голосовании конкретно относительно отправки оружия на Украину", - подчеркнула она в статье, которую в среду опубликовала коммунистическая газета Il Manifesto.Подвергнув резкой критике военную спецоперацию России на Украине, Болдрини, которая возглавляет сейчас комитет Палаты депутатов по правам человека, указала, что решение ЕС поставлять оружие на Украину "идет в направлении, противоположном цели военной деэскалации, и ослабляет переговоры как инструмент принятия решения".В качестве пути для прекращения боевых действий известный политик предложила усилить санкционную политику в отношении России и добиться ее международной изоляции. В этой связи она призвала всех мировых лидеров проводить единую политику с тем, чтобы принудить Москву к компромиссу за столом переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, италия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии