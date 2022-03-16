https://ria.ru/20220316/ukraina-1778439056.html
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:45
2022-03-16T13:45
2022-03-16T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что что ситуация зависит только от договоренностей на российско-украинских переговорах."Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путём достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", - сказал Песков.США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине
Песков: улучшение ситуации на Украине зависит от переговоров Москвы и Киева