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Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778439056.html
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:45
2022-03-16T13:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сша
украина
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что что ситуация зависит только от договоренностей на российско-украинских переговорах."Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путём достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", - сказал Песков.США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778407290.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html
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в мире, россия, сша, украина, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, нед прайс
13:45 16.03.2022
 
Песков рассказал, от чего зависит улучшение ситуации на Украине

Песков: улучшение ситуации на Украине зависит от переговоров Москвы и Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление США о готовности прямых контактов с Россией для улучшения ситуации на Украине, заявил, что что ситуация зависит только от договоренностей на российско-украинских переговорах.
"Ситуация вокруг Украины может быть улучшена путём достижения договоренностей на переговорах между российской и украинской делегациями", - сказал Песков.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине, заявил ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСШАУкраинаДонбассДмитрий ПесковВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаНед Прайс
 
 
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