https://ria.ru/20220316/ukraina-1778434860.html

Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме

Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме - РИА Новости, 16.03.2022

Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме

Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:29

2022-03-16T13:29

2022-03-16T13:29

россия

вьетнам

европа

в мире

украина

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была - задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее... в том числе прибегая к диверсиями, провокациям", - сказала Захарова на презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме" в МИД РФ."Двадцать первый век, Европа - сделано было всё то, что по большому счету американцы делали во Вьетнаме... когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура", - подчеркнула она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778413340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, вьетнам, европа, в мире, украина, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова