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Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме - РИА Новости, 16.03.2022
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Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме - РИА Новости, 16.03.2022
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:29
2022-03-16T13:29
россия
вьетнам
европа
в мире
украина
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была - задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее... в том числе прибегая к диверсиями, провокациям", - сказала Захарова на презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме" в МИД РФ."Двадцать первый век, Европа - сделано было всё то, что по большому счету американцы делали во Вьетнаме... когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура", - подчеркнула она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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россия, вьетнам, европа, в мире, украина, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
13:29 16.03.2022
 
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме

Представитель МИД Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была - задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее... в том числе прибегая к диверсиями, провокациям", - сказала Захарова на презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме" в МИД РФ.
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"Двадцать первый век, Европа - сделано было всё то, что по большому счету американцы делали во Вьетнаме... когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура", - подчеркнула она.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
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РоссияВьетнамЕвропаВ миреУкраинаРеспублика КрымМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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