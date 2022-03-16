https://ria.ru/20220316/ukraina-1778434860.html
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме - РИА Новости, 16.03.2022
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:29
2022-03-16T13:29
2022-03-16T13:29
россия
вьетнам
европа
в мире
украина
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Действия киевского режима по отношению к Крыму были похожи на действия американских войск во Вьетнаме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Теперь мы слышим в открытой полемике и в открытой риторике, что задача была - задавить, задушить всеми видами блокады, санкциями, подорвать дух, веру в будущее... в том числе прибегая к диверсиями, провокациям", - сказала Захарова на презентации информационной брошюры "25 вопросов о Крыме" в МИД РФ."Двадцать первый век, Европа - сделано было всё то, что по большому счету американцы делали во Вьетнаме... когда изничтожалось население и вся социальная инфраструктура", - подчеркнула она.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778413340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, европа, в мире, украина, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме
Представитель МИД Захарова сравнила действия Украины по Крыму с тактикой США во Вьетнаме