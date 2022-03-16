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В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html
В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства
В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства - РИА Новости, 16.03.2022
В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства
В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:16
2022-03-16T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
киев
украина
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский."Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос одного из журналистов о том, можно ли назвать то, что сейчас Россия проводит на Украине, Великой Отечественной военной спецоперацией по защите республик борющегося Донбасса и по спасению России."Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле", — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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в мире, киев, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков
13:16 16.03.2022 (обновлено: 14:25 16.03.2022)
 
В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

Песков назвал компромиссным предложение по демилитаризации Украины по образцу Швеции

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев. 25 февраля 2022
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков.
Нейтралитет Австрии и Швеции

Швеция придерживается политики нейтралитета с 1815 года, после того как по итогам Наполеоновских войн потеряла треть территории.

Договор о восстановлении суверенитета и независимости Австрии в границах, существовавших на 1 января 1938 года, вступил в силу 27 июля 1955 года. В декабре того же года правительства СССР, США, Великобритании и Франции сообщили о признании постоянного нейтралитета Австрии, 14 декабря страна стала членом ООН.

Читать далее
Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос одного из журналистов о том, можно ли назвать то, что сейчас Россия проводит на Украине, Великой Отечественной военной спецоперацией по защите республик борющегося Донбасса и по спасению России.
"Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле", — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКиевУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий Песков
 
 
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