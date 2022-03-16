13:16 16.03.2022 (обновлено: 14:25 16.03.2022)
В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства
Песков назвал компромиссным предложение по демилитаризации Украины по образцу Швеции
Вид на Киев. 25 февраля 2022
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.
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"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков.
Нейтралитет Австрии и Швеции
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Швеция придерживается политики нейтралитета с 1815 года, после того как по итогам Наполеоновских войн потеряла треть территории.
Договор о восстановлении суверенитета и независимости Австрии в границах, существовавших на 1 января 1938 года, вступил в силу 27 июля 1955 года. В декабре того же года правительства СССР, США, Великобритании и Франции сообщили о признании постоянного нейтралитета Австрии, 14 декабря страна стала членом ООН.
"Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле", — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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