https://ria.ru/20220316/ukraina-1778431722.html

В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства - РИА Новости, 16.03.2022

В Кремле оценили идею о создании на Украине демилитаризованного государства

В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:16

2022-03-16T13:16

2022-03-16T14:25

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

признание днр и лнр в россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Москве готовы рассматривать идею трансформации Украины в демилитаризованное государство с собственной армией по примеру Швеции или Австрии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.О том, что Киев выступил с таким предложением, сообщил глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский."Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как действительно компромиссный", — сказал Песков.Пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос одного из журналистов о том, можно ли назвать то, что сейчас Россия проводит на Украине, Великой Отечественной военной спецоперацией по защите республик борющегося Донбасса и по спасению России."Мне неизвестно о том, чтобы это обсуждалось в Кремле", — сказал Песков, предложив оставить этот вопрос для политологов и историков.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

киев

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков