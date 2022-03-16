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Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426927.html
Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов
Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов - РИА Новости, 16.03.2022
Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов
Украинские националисты фактически угрожали иностранному легиону заградотрядом, когда приехавшие воевать за них иностранцы отказались идти на Киев без... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:02
2022-03-16T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
львовская область
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинские националисты фактически угрожали иностранному легиону заградотрядом, когда приехавшие воевать за них иностранцы отказались идти на Киев без достаточного количества оружия и боеприпасов, рассказал вернувшийся с Украины гражданин США."Когда они захотели отправить нас в Киев, мы сказали нет. Вся наша группа: куча американцев, канадцы, британцы. А они нам сказали, что мы должны ехать или нам будут стрелять в спину", - рассказал американец в видеозаписи, выложенной на YouTube.По его словам, бежать в сторону границы удалось на машине скорой помощи, но даже покинуть страну оказалось сложно, так как мужчин разворачивают и вынуждают вступать в вооруженные отряды.Украинская сторона плохо обеспечивала приехавших оружием и боеприпасами, некоторым досталось по 10 патронов, рассказал американец. Он призвал иностранцев не поддаваться на призывы, не вступать ни в какие иностранные легионы и не вмешиваться в конфликт. Также он привел в пример разгром баз с иностранными наемниками, в результате которого многие из них были ликвидированы.Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников.Минобороны призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
https://ria.ru/20220314/naemniki-1778145239.html
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украина
киев
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в мире, украина, киев, львовская область, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:02 16.03.2022
 
Американский наемник рассказал об угрозах украинских националистов

Боец иностранного легиона: украинские националисты грозили стрелять в спину наемникам

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Украинские националисты фактически угрожали иностранному легиону заградотрядом, когда приехавшие воевать за них иностранцы отказались идти на Киев без достаточного количества оружия и боеприпасов, рассказал вернувшийся с Украины гражданин США.
"Когда они захотели отправить нас в Киев, мы сказали нет. Вся наша группа: куча американцев, канадцы, британцы. А они нам сказали, что мы должны ехать или нам будут стрелять в спину", - рассказал американец в видеозаписи, выложенной на YouTube.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 08:00
"Собрались со всего мира". Кто едет воевать на Украину
По его словам, бежать в сторону границы удалось на машине скорой помощи, но даже покинуть страну оказалось сложно, так как мужчин разворачивают и вынуждают вступать в вооруженные отряды.
Украинская сторона плохо обеспечивала приехавших оружием и боеприпасами, некоторым досталось по 10 патронов, рассказал американец. Он призвал иностранцев не поддаваться на призывы, не вступать ни в какие иностранные легионы и не вмешиваться в конфликт. Также он привел в пример разгром баз с иностранными наемниками, в результате которого многие из них были ликвидированы.
Российские военные 13 марта объявили об ударе высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский во Львовской области, где, по их данным, были уничтожены до 180 зарубежных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Министерство обороны России пообещало продолжать уничтожать прибывших на территорию Украины иностранных наемников.
Минобороны призвало иностранных граждан семь раз подумать, ехать ли воевать за киевский националистический режим.
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 19:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны заявило, что наемникам на Украине не будет никакой пощады
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Женщина в центре Донецка, где произошел взрыв украинской ракеты Точка-У с кассетной боевой частью - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
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Взгляд из Киева: Украине реально нужна денацификация
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевЛьвовская областьСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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