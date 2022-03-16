https://ria.ru/20220316/ukraina-1778426291.html
Сын замгубернатора Ненецкого округа погиб на Украине
Сын замгубернатора Ненецкого округа погиб на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
Сын замгубернатора Ненецкого округа погиб на Украине
Заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров, о гибели которого на Украине сообщал СК РФ, является сыном заместителя... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:55
2022-03-16T12:55
2022-03-16T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
александр бастрыкин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 16 мар – РИА Новости. Заместитель командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров, о гибели которого на Украине сообщал СК РФ, является сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа, подтвердили РИА Новости в администрации НАО.Георгий Александрович Дудоров, выпускник кадетского корпуса Следственного комитета, трагически погиб 6 марта под артиллерийским ударом украинских националистических отрядов, сообщало ведомство.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Дудорова ведомственной медалью "Доблесть и отвага" и поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего. Как уточняют местные СМИ, у 23-летнего десантника остались супруга и 5-месячный сын.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778389895.html
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РИА Новости
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владимир путин, александр бастрыкин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), россия, в мире, признание днр и лнр в россии
Сын замгубернатора Ненецкого округа погиб на Украине
Сын замгубернатора Ненецкого округа Георгий Дудоров погиб на Украине