https://ria.ru/20220316/ukraina-1778424576.html

Некоторое изменение риторики украинских властей обнадеживает, заявил Лавров

Некоторое изменение риторики украинских властей обнадеживает, заявил Лавров - РИА Новости, 16.03.2022

Некоторое изменение риторики украинских властей обнадеживает, заявил Лавров

В Москве считают, что некоторое изменение риторики украинских властей обнадеживает, при этом не исключено, что конфронтационные инициативы подсказываются из-за... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:46

2022-03-16T12:46

2022-03-16T12:46

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

луганская народная республика

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В Москве считают, что некоторое изменение риторики украинских властей обнадеживает, при этом не исключено, что конфронтационные инициативы подсказываются из-за рубежа, чтобы "выбить Россию из колеи", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я на этот вопрос уже отвечал, он не сложный: шанс (на мир) есть всегда. По крайней мере, будучи дипломатом, ты не имеешь права на другие действия - шансы есть всегда искать и всегда использовать", - сказал Лавров в интервью телеканалу РБК."Обнадеживают некоторые изменения в риторике по поводу того, что есть более реальное восприятие происходящего и так далее. И хотя эти вроде бы конструктивные высказывания сопровождаются мгновенно принятием закона, что любой, кто общается с русскими, получает 15 лет тюрьмы - ну, это игра. Я не исключаю, что подобные конфронтационные инициативы подсказываются из-за рубежа для того, чтобы максимально выбить нас из колеи, такой расчет делается. Это делают люди, которые полностью утратили связь с настоящим политологическим искусством", - добавил Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/peregovory-1778413340.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778381120.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров