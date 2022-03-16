https://ria.ru/20220316/ukraina-1778423201.html

Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призвавшего убивать детей

Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призвавшего убивать детей - РИА Новости, 16.03.2022

Аксенов пообещал найти украинского журналиста, призвавшего убивать детей

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что украинский журналист, призывающий к убийству российских детей, будет найден. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:40

2022-03-16T12:40

2022-03-16T12:40

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

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сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что украинский журналист, призывающий к убийству российских детей, будет найден.Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских."Эту собаку найдем. Передаю просто – мы тебя найдем… Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаем: найдем вас всех", - сказал журналистам Аксенов.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр