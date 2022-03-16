Рейтинг@Mail.ru
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства - РИА Новости, 16.03.2022
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства
Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T12:07
2022-03-16T12:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир мединский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778419958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d26db170a89c873c3d395aa01379ff6c.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский."Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии", — сказал он.Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран. Также глава российской делегации напомнил, что нейтральный статус есть у Киева и сейчас.Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров."Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке", — сказал Мединский.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220315/peregovory-1778313442.html
https://ria.ru/20220316/peregovory-1778380707.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мединский рассказал, каким государством хочет быть Украина
Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский.
2022-03-16T12:07
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778419958_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_696116135608ebc74d67a45243df0d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир мединский, ситуация в днр и лнр
12:07 16.03.2022 (обновлено: 12:57 16.03.2022)
 
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства

Мединский: Киев предлагает демилитаризованное государство по образцу Австрии или Швеции

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
"Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии", — сказал он.
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 17:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Переговоры с Россией идут не так легко, как хотелось бы, заявил Стефанчук
Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран. Также глава российской делегации напомнил, что нейтральный статус есть у Киева и сейчас.
"Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", — подчеркнул он.
Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров.
"Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке", — сказал Мединский.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:09
Позиции на переговорах звучат все более реалистично, заявил Зеленский
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир МединскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала