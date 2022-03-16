https://ria.ru/20220316/ukraina-1778415638.html

Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства

Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства - РИА Новости, 16.03.2022

Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства

Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T12:07

2022-03-16T12:07

2022-03-16T12:57

обострение ситуации в днр и лнр

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владимир мединский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский."Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии", — сказал он.Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран. Также глава российской делегации напомнил, что нейтральный статус есть у Киева и сейчас.Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров."Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке", — сказал Мединский.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220315/peregovory-1778313442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мединский рассказал, каким государством хочет быть Украина Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский. 2022-03-16T12:07 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир мединский, ситуация в днр и лнр