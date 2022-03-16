12:07 16.03.2022 (обновлено: 12:57 16.03.2022)
Мединский: Киев предлагает австрийский или шведский вариант государства
Мединский: Киев предлагает демилитаризованное государство по образцу Австрии или Швеции
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию, заявил глава делегации России, помощник президента Владимир Мединский.
"Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины — обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии", — сказал он.
Мединский уточнил, что это обсуждают на уровне руководств министерств обороны двух стран. Также глава российской делегации напомнил, что нейтральный статус есть у Киева и сейчас.
"Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", — подчеркнул он.
Кроме того, помощник президента подчеркнул, что ключевыми для России остаются вопросы о статусе Крыма и Донбасса, права русскоязычного населения и денацификация. При этом он опроверг заявления из Киева об исключении последнего пункта из повестки переговоров.
"Нет, это не вполне соответствует действительности. Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения в первую очередь наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктом в повестке", — сказал Мединский.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.