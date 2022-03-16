https://ria.ru/20220316/ukraina-1778404938.html

ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото

ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото - РИА Новости, 16.03.2022

ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото

Украинские военные собиралась выдать останки более тысячи силовиков и националистов за тела мирных жителей, якобы погибших в Мариуполе в результате действий... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:28

2022-03-16T11:28

2022-03-16T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Украинские военные собиралась выдать останки более тысячи силовиков и националистов за тела мирных жителей, якобы погибших в Мариуполе в результате действий российской армии, заявили в Народной милиции ДНР.Для этого на кладбище Мариуполя выкопали стометровую траншею глубиной более двух метров, где планировалось захоронить останки погибших украинских силовиков и националистов "в качестве доказательства массовой гибели мирного населения".Подчеркивается, что сфальсифицированные материалы уже распространили в западных СМИ. В ДНР не исключили, что этот сценарий могут повторить в других украинских городах, где насильно удерживается мирное население.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.В Москве сообщают и об уничтожении наемников на Украине. Так, утром 13 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием по военному полигону Яворовский во Львовской области, ликвидировав до 180 человек и крупную партию иностранного оружия.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, за время конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших. Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли.

https://ria.ru/20220314/provokatsiya-1778165140.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия