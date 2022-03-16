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ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778404938.html
ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото
ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото - РИА Новости, 16.03.2022
ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото
Украинские военные собиралась выдать останки более тысячи силовиков и националистов за тела мирных жителей, якобы погибших в Мариуполе в результате действий... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:28
2022-03-16T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Украинские военные собиралась выдать останки более тысячи силовиков и националистов за тела мирных жителей, якобы погибших в Мариуполе в результате действий российской армии, заявили в Народной милиции ДНР.Для этого на кладбище Мариуполя выкопали стометровую траншею глубиной более двух метров, где планировалось захоронить останки погибших украинских силовиков и националистов "в качестве доказательства массовой гибели мирного населения".Подчеркивается, что сфальсифицированные материалы уже распространили в западных СМИ. В ДНР не исключили, что этот сценарий могут повторить в других украинских городах, где насильно удерживается мирное население.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.В Москве сообщают и об уничтожении наемников на Украине. Так, утром 13 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием по военному полигону Яворовский во Львовской области, ликвидировав до 180 человек и крупную партию иностранного оружия.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, за время конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших. Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли.
https://ria.ru/20220314/provokatsiya-1778165140.html
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в мире, украина, россия
11:28 16.03.2022 (обновлено: 12:31 16.03.2022)
 
ВСУ готовились дискредитировать российских военных постановочными фото

Народная милиция ДНР: ВСУ готовились дискредитировать российские силы постановочными фото

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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ДОНЕЦК, 16 мар — РИА Новости. Украинские военные собиралась выдать останки более тысячи силовиков и националистов за тела мирных жителей, якобы погибших в Мариуполе в результате действий российской армии, заявили в Народной милиции ДНР.
"На этот раз командованию ВСУ офисом президента (Украины. — Прим. ред.) поставлена задача дискредитировать действия российских войск путем демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции", — отмечается в заявлении ведомства.
Для этого на кладбище Мариуполя выкопали стометровую траншею глубиной более двух метров, где планировалось захоронить останки погибших украинских силовиков и националистов "в качестве доказательства массовой гибели мирного населения".
"По сценарию, военнослужащие 72-го центра информационно-психологических операций сил специальных операций ВСУ провели постановочные фото- и видеофиксацию "братской могилы" общей численностью до 1300 погибших", — добавили в Народной милиции.
Подчеркивается, что сфальсифицированные материалы уже распространили в западных СМИ. В ДНР не исключили, что этот сценарий могут повторить в других украинских городах, где насильно удерживается мирное население.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
В Москве сообщают и об уничтожении наемников на Украине. Так, утром 13 марта российские военные нанесли удар высокоточным оружием по военному полигону Яворовский во Львовской области, ликвидировав до 180 человек и крупную партию иностранного оружия.
По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 14 марта, за время конфликта погибли более 630 и ранены более 1,1 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 26 погибших и 130 пострадавших. Однако, исходя из опубликованных цифр, более 20 погибших при ударе "Точкой У" по Донецку 14 марта в эту статистику не вошли.
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