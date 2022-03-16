https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402956.html

Эксперт назвал выступление Зеленского в конгрессе США криком отчаяния

Эксперт назвал выступление Зеленского в конгрессе США криком отчаяния - РИА Новости, 16.03.2022

Эксперт назвал выступление Зеленского в конгрессе США криком отчаяния

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США будет "криком отчаяния и возмущения", он будет просить США установить бесполетную зону над... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:20

2022-03-16T11:20

2022-03-16T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

энтони блинкен

джо байден

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Выступление президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе США будет "криком отчаяния и возмущения", он будет просить США установить бесполетную зону над Украиной, а также выделить финансовую помощь, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.Виртуальное выступление Владимира Зеленского перед американским конгрессом запланировано на среду. Как сообщили ранее лидеры большинства палаты и сената, выступление намечено на 9.00 (16.00 мск). Законодатели в приглашении коллегам указали, что планируется виртуальное обращение Зеленского, поэтому неясно, будет ли формат предполагать традиционные для подобных слушаний вопросы парламентариев и другое общение с выступающим."В первую очередь это будет обида. Он вошел в роль обиженного на Запад лидера, которого Запад подвел. Главная тема - объявление Западом над Украиной зоны, закрытой для полетов. Тогда авиации НАТО придется поддерживать его, и столкновение с российской авиацией будет обязательно - то есть это втянет в конфликт Запад, НАТО", - сказал он.При этом, по словам Суздальцева, такой призыв "воюйте за нас" не входил в планы Запада, который не хочет втягиваться в этот конфликт с Россией."Роль Украины просматривалась в другом - она должна была повторить миссию грузинской армии в 2008 году, сыграть роль камикадзе против России, и Россию потом за это должны были наказывать", - пояснил эксперт.Он подчеркнул, что призыв Зеленского вступиться за Украину вызывает неудовольствие Запада, потому что демонстрирует, что их проект не сработал."Обращение за поддержкой к НАТО втягивает Запад, что очень не нравится США. Получается, что украинцы не оправдали доверия. Они, конечно, сейчас воюют и в некоторых местах воюют неплохо, но в целом вот эти обращения подрывают авторитет Вашингтона", - отметил Суздальцев.Он подчеркнул, что со стороны ситуация выглядит так, что те страны, которые делают ставку на Вашингтон, оказываются у разбитого корыта, как Афганистан."Украина - демонстрация того, что годы, потраченные на риторику НАТО, поддержку и перевооружение армии, потрачены зря, и "форпост Запада" остался ни с чем, и даже оружие, которое просит Украина, поставить ей невозможно. Так что это будет крик отчаяния, возмущения, ведь Украина - западная страна. И призыв дать деньги, если не даете оружие", - заключил эксперт.Американские СМИ ранее сообщали, что конгресс и Зеленский просят Белый дом рассмотреть вопрос передачи Украине советских истребителей и комплексов С-300. Передать свои МиГ-29 была готова Польша, но по некоторым данным, лично президент США Джо Байден отверг предложения Варшавы отдать самолеты в распоряжение Штатов, чтобы потом переправить их с немецкой базы "Рамштайн". В администрации указывали, что передача самолетов грозит эскалацией, поскольку с их помощью можно проводить операции за пределами Украины.В контексте С-300, как сообщали американские СМИ, определить, у каких стран есть комплексы и как их доставить на Украину, пытается госдеп. Открыт вопрос о том, как восполнить это вооружение для стран, если оно будет ими передано.Предложение Зеленского об установлении над Украиной бесполетной зоны в администрации США тоже не поддерживают, заявляя, что она грозит вовлечением в ситуацию третьих стран - контролирующих воздушное пространство. Не разделяют идею и в НАТО.Байден в конце прошлой недели распорядился выделить Украине новую партию военной помощи на 200 миллионов долларов. Как сообщил глава госдепа Энтони Блинкен, новый пакет будет включать средства противостояния "воздушным и бронированным угрозам".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/neft-1778366792.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html

https://ria.ru/20220316/missiya-1778362608.html

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варшава

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, энтони блинкен, джо байден, россия, варшава, сша, вооруженные силы рф, нато, миг-29, в мире, признание днр и лнр в россии