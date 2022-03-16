https://ria.ru/20220316/ukraina-1778402335.html

В Минобороны Нидерландов оценили идею отправки миротворцев НАТО на Украину

В Минобороны Нидерландов оценили идею отправки миротворцев НАТО на Украину - РИА Новости, 16.03.2022

В Минобороны Нидерландов оценили идею отправки миротворцев НАТО на Украину

Пока на Украине идут боевые действия, рано говорить о направлении туда миротворческой миссии НАТО, заявила в среду журналистам министр обороны Нидерландов Кайса РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:17

2022-03-16T11:17

2022-03-16T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Пока на Украине идут боевые действия, рано говорить о направлении туда миротворческой миссии НАТО, заявила в среду журналистам министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен."Очень сложно видеть там миротворческую миссию, когда идет война", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать предложение вице-премьера Польши Ярослава Качиньского направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава.По словам Оллонгрен, для обсуждения этой идеи надо дождаться завершения боевых действий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нато, украина, нидерланды, донбасс