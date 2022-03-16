https://ria.ru/20220316/ukraina-1778400246.html

В Таллине предложили ввести бесполетную зону над Украиной

В Таллине предложили ввести бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 16.03.2022

В Таллине предложили ввести бесполетную зону над Украиной

Эстония выступает за введение бесполетной зоны над Украиной, но вопрос требует консенсуса, заявил в среду журналистам министр обороны Эстонии Юри Луйк. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:09

2022-03-16T11:09

2022-03-16T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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юри луйк

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Эстония выступает за введение бесполетной зоны над Украиной, но вопрос требует консенсуса, заявил в среду журналистам министр обороны Эстонии Юри Луйк."Эстонский парламент четко заявил и добивается поддержки введения бесполетной зоны… Конечно, есть разные мнения. Во-первых, все страны, которые могут контролировать бесполетную зону, они должны действовать. Например, Эстония располагает средствами осуществления контроля, но мы должны найти консенсус по этому вопросу", - сказал он перед началом встречи глав МО стран НАТО. При этом он добавил, что не верит в возможность полномасштабной войны в Европе.Также Луйк допустил отправку миротворческой миссии на Украину, но подчеркнул, что решение должно пройти через СБ ООН. "Совет Безопасности может принимать решение об отправке миротворческой миссии. Все такие решения должны проходить через Совет Безопасности", - сказал он.Ранее вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. По его словам, такая миссия нужна для оказания гуманитарной помощи, но при этом она должна быть защищена вооруженными силами.В альянсе неоднократно заявляли, что НАТО поддерживает Украину, но не намерена напрямую вмешиваться в конфликт.

https://ria.ru/20220309/nato-1777359507.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778125324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, юри луйк, украина, нато, ситуация в днр и лнр