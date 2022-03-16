https://ria.ru/20220316/ukraina-1778397299.html

В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине

В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине - РИА Новости, 16.03.2022

В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:54

2022-03-16T10:54

2022-03-16T11:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена."В ходе процесса денацификации появятся новые имена, которые сменят обанкротившуюся украинскую политическую элиту", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>

https://ria.ru/20220316/krym-1778376655.html

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украина

республика крым

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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