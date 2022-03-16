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В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
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В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине
В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине - РИА Новости, 16.03.2022
В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине
Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:54
2022-03-16T11:10
в мире
россия
украина
республика крым
владимир константинов
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена."В ходе процесса денацификации появятся новые имена, которые сменят обанкротившуюся украинскую политическую элиту", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Читайте полный текст интервью Владимира Константинова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/krym-1778376655.html
россия
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республика крым
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в мире, россия, украина, республика крым, владимир константинов, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
10:54 16.03.2022 (обновлено: 11:10 16.03.2022)
 
В Крыму ожидают появление новых имен во власти на Украине

В Крыму считают, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на Киев. 25 февраля 2022
Вид на Киев. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на Киев. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что в процессе денацификации на Украине во власти появятся новые имена.
"В ходе процесса денацификации появятся новые имена, которые сменят обанкротившуюся украинскую политическую элиту", - сказал Константинов в интервью РИА Новости.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Читайте полный текст интервью Владимира Константинова >>
Патриотические граффити с надписью Россия и Крым – вместе навсегда - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:34
Константинов назвал главные достижения Крыма за восемь лет
 
В миреРоссияУкраинаРеспублика КрымВладимир КонстантиновВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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