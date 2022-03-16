https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html

Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса

Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса - РИА Новости, 16.03.2022

Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса

Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:36

2022-03-16T10:36

2022-03-16T11:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится "в очень обозримом будущем" и начнется восстановление.Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778390765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/livan-1778225500.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии