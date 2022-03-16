10:36 16.03.2022 (обновлено: 11:41 16.03.2022)
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что добровольцы из США желают воевать на стороне Донбасса
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой", — пояснил глава республики.
По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится "в очень обозримом будущем" и начнется восстановление.
Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".