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Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса - РИА Новости, 16.03.2022
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса
Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:36
2022-03-16T11:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится "в очень обозримом будущем" и начнется восстановление.Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/spetsoperatsiya-1778390765.html
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:36 16.03.2022 (обновлено: 11:41 16.03.2022)
 
Пушилин сообщил о добровольцах из США, желающих воевать на стороне Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что добровольцы из США желают воевать на стороне Донбасса

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Более 20 тысяч добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч — это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой", — пояснил глава республики.

По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится "в очень обозримом будущем" и начнется восстановление.
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Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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