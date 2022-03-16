https://ria.ru/20220316/ukraina-1778392369.html
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 16.03.2022
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля
С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:25
2022-03-16T10:25
2022-03-16T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля
Российские военные уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с начала спецоперации