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ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778392369.html
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 16.03.2022
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля
С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:25
2022-03-16T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html
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безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков
10:25 16.03.2022
 
ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля

Российские военные уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с начала спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Уничтоженная военная техника ВСУ и мусор в частном секторе Волновахи
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.
Уничтожение складов с боеприпасами в Черниговской области. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 08:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
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