https://ria.ru/20220316/ukraina-1778392369.html

ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля

ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля - РИА Новости, 16.03.2022

ВС России уничтожили 1354 единицы бронетехники на Украине с 24 февраля

С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:25

2022-03-16T10:25

2022-03-16T10:25

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777595936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93e77c16c36952bd7b47d02d022275db.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. С начала спецоперации уничтожено более 1350 танков и другой бронетехники Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков