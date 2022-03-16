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Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778375857.html
Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику
Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику - РИА Новости, 16.03.2022
Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники украинских войск ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:26
2022-03-16T08:37
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники украинских войск ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса "Иноходец".В ролике сначала демонстрируется полет одного из "Иноходцев" в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемый ракеты Х-БПЛА (создана на базе ракеты "Корнета"). Затем показаны удары по украинской технике. В частности, видно точное попадание по боевой машине, стоящей у зданий возле береговой черты.Место действия не уточняется.В МО РФ отмечают, что "комплексы ударных беспилотников "Иноходец" нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ"."С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ", - добавили в ведомстве.В один комплекс "Иноходец" входят три ударных беспилотника и пункт управления.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
08:26 16.03.2022 (обновлено: 08:37 16.03.2022)
 
Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику

Минобороны показало видео уничтожения беспилотником "Иноходец" украинской бронетехники

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины
Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разбитая бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники украинских войск ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса "Иноходец".
В ролике сначала демонстрируется полет одного из "Иноходцев" в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемый ракеты Х-БПЛА (создана на базе ракеты "Корнета"). Затем показаны удары по украинской технике. В частности, видно точное попадание по боевой машине, стоящей у зданий возле береговой черты.
Место действия не уточняется.
В МО РФ отмечают, что "комплексы ударных беспилотников "Иноходец" нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ".
"С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ", - добавили в ведомстве.
В один комплекс "Иноходец" входят три ударных беспилотника и пункт управления.
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