https://ria.ru/20220316/ukraina-1778375857.html

Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику

Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику - РИА Новости, 16.03.2022

Российский ударный беспилотник "Иноходец" уничтожил украинскую бронетехнику

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники украинских войск ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T08:26

2022-03-16T08:26

2022-03-16T08:37

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронетехники и автомобильной военной техники украинских войск ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) комплекса "Иноходец".В ролике сначала демонстрируется полет одного из "Иноходцев" в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером управляемый ракеты Х-БПЛА (создана на базе ракеты "Корнета"). Затем показаны удары по украинской технике. В частности, видно точное попадание по боевой машине, стоящей у зданий возле береговой черты.Место действия не уточняется.В МО РФ отмечают, что "комплексы ударных беспилотников "Иноходец" нанесли удары по укреплениям и бронированной технике ВСУ"."С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожено подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ", - добавили в ведомстве.В один комплекс "Иноходец" входят три ударных беспилотника и пункт управления.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)