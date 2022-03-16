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Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом - РИА Новости, 16.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778374926.html
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом - РИА Новости, 16.03.2022
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом
Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T08:11
2022-03-16T08:14
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
черниговская область
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины."Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил России в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778097138.html
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, черниговская область
08:11 16.03.2022 (обновлено: 08:14 16.03.2022)
 
Минобороны опубликовало видео уничтожения военной техники под Черниговом

Минобороны показало видео уничтожения украинской военной техники в Черниговской области

© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : Joint Forces Operation
Украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео уничтожения военной техники и складов с боеприпасами в Черниговской области Украины.
"Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделением артиллерии Вооруженных сил России в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц вооружения и военной техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЧерниговская область
 
 
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