https://ria.ru/20220316/ukaz-1778495300.html

Путин подписал указ о мерах социально-экономической стабильности в России

Путин подписал указ о мерах социально-экономической стабильности в России - РИА Новости, 16.03.2022

Путин подписал указ о мерах социально-экономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", сообщает... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:14

2022-03-16T17:14

2022-03-16T21:04

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владимир путин

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин подписал указ "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", — говорится в сообщении.Президент Владимир Путин потребовал от руководства регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, сообщила пресс-служба Кремля."Постановляю: высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности", — говорится в тексте указа президента, опубликованного пресс-службой.Президент России Владимир Путин поручил принять меры поддержки различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при необходимости осуществить денежные выплаты, сообщает пресс-служба Кремля."Принятие дополнительных мер адресной поддержки различных категорий граждан Российской Федерации, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также, при необходимости, решений об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам Российской Федерации, включая определение порядка и условий осуществления таких выплат", — говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить доступность для граждан социальных услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе <...> сохранение доступности социальных услуг для граждан РФ", — говорится в документе.Президент России Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи", — говорится в тексте указа.Президент России Владимир Путин поручил оперативно провести мониторинг ситуации на рынке труда в регионах и реализовать меры по поддержке занятости, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов России с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе <...> проведение оперативного мониторинга ситуации на рынке труда и реализацию мер проактивной поддержки занятости населения (включая организацию переобучения и повышения квалификации)", — говорится в документе.Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов проводить мониторинг цен на товары первой необходимости, лекарства, медизделия и наличия их в продаже, сообщили в пресс-службе Кремля."Постановляю: высшим должностным лицам субъектов РФ <...> принять исчерпывающие меры, <...> в том числе <...> проведение оперативного мониторинга розничных цен на товары первой необходимости, лекарственные препараты, медицинские изделия и наличия их в организациях торговли", — говорится в тексте указа, опубликованного пресс-службой.Президент России Владимир Путин поручил главам российских регионов принимать меры для устранения повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ и услуг, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом географических особенностей соответствующих территорий принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе <...> осуществление дополнительных мер, направленных на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров, работ, услуг", — говорится в документе.Президент Владимир Путин поручил поддержать бизнес — деньгами, льготами и преференциями, включая закупки для госнужд, в том числе для реализации проектов развития, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на соответствующий указ."Высшим должностным лицам субъектов РФ <...> принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, предусматривающие в том числе <...> оказание организациям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым гражданам мер поддержки, в том числе адресной, в виде предоставления денежных средств, другого имущества, иных льгот и преференций, включая установление особенностей закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и нужд отдельных юридических лиц, в том числе для реализации проектов развития", — говорится в документе.Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры поддержки НКО, сообщает пресс-служба Кремля."Принятие дополнительных мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите граждан Российской Федерации, оказанию помощи беженцам и вынужденным переселенцам, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации, содействия развитию внутренней трудовой миграции", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220316/predpriyatiya-1778401821.html

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https://ria.ru/20220314/podderzhka-1778081801.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, политика, общество, владимир путин