https://ria.ru/20220316/ukaz-1778490103.html

Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов - РИА Новости, 16.03.2022

Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T17:00

2022-03-16T17:00

2022-03-16T17:24

политика

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел."Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

политика