https://ria.ru/20220316/ukaz-1778490103.html
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов - РИА Новости, 16.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:00
2022-03-16T17:00
2022-03-16T17:24
политика
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел."Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
https://ria.ru/20220316/sotsvyplaty-1778490807.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика
17:00 16.03.2022 (обновлено: 17:24 16.03.2022)
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
Президент Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов