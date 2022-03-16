Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов - РИА Новости, 16.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220316/ukaz-1778490103.html
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов - РИА Новости, 16.03.2022
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T17:00
2022-03-16T17:24
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_145:0:2864:1529_1920x0_80_0_0_8002385a5569a3c2b447820047ad4c6c.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел."Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
https://ria.ru/20220316/sotsvyplaty-1778490807.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776364001_545:0:2666:1591_1920x0_80_0_0_ef2ea7f980abc71f529afc25f4c2399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика
17:00 16.03.2022 (обновлено: 17:24 16.03.2022)
 
Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

Президент Путин подписал указ о дополнительных функциях глав регионов

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов, это позволит им принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер, исходя из реального положения дел.
"Очень многое сейчас зависит и от инициативы руководителей субъектов федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ о дополнительных полномочиях глав регионов. Они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах", - сказал Путин на совещании по экономической поддержке регионов.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 17:02
Путин пообещал увеличить соцвыплаты, пенсии и прожиточный минимум
 
Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала