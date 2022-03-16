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Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД
Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022
Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД
Россия признательна Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T09:20
2022-03-16T09:20
2022-03-16T10:58
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москва
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мевлют чавушоглу
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия признательна Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Как известно, 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии и содействии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Договоренность об этой встрече была достигнута ранее между президентами России и Турции. Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса", - сказал Пилипсон.Глава департамента также добавил, что Москва ценит сбалансированную линию турецких партнеров.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба
09:20 16.03.2022 (обновлено: 10:58 16.03.2022)
Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД
МИД: Россия благодарна Турции за готовность помочь в поиске выхода из украинского кризиса