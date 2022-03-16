https://ria.ru/20220316/turtsiya-1778382845.html

Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД

Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД - РИА Новости, 16.03.2022

Россия ценит сбалансированную позицию Анкары, заявили в МИД

Россия признательна Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T09:20

2022-03-16T09:20

2022-03-16T10:58

в мире

москва

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мевлют чавушоглу

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россия признательна Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."Как известно, 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии и содействии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Договоренность об этой встрече была достигнута ранее между президентами России и Турции. Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса", - сказал Пилипсон.Глава департамента также добавил, что Москва ценит сбалансированную линию турецких партнеров.Читайте полный текст интервью Юрия Пилипсона >>

https://ria.ru/20220316/mid-1778384062.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, москва, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мевлют чавушоглу, дмитрий кулеба