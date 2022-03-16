https://ria.ru/20220316/turisty-1778378601.html
Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы
Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы - РИА Новости, 16.03.2022
Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы
Форму обратной связи на портале госуслуг заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые хотят вернуться домой из-за границы, сообщили... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T10:38
2022-03-16T10:38
2022-03-16T10:45
туризм
туризм
новости - туризм
коломбо
латинская америка
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
аэрофлот
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Форму обратной связи на портале госуслуг заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые хотят вернуться домой из-за границы, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Из них порядка 9 тысяч – это те, у кого были обратные билеты, но рейсы не состоялись", — отмечают в ведомстве.Больше всего самостоятельных туристов из России находится в Таиланде. Также – в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах.В Ростуризме напомнили, что "Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эш-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула, Пхукета и Дубая, 18 марта – из Бангкока, 19 марта – из Виктории.Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных путешественников чартерами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается.При этом в Ростуризме посоветовали держать связь со своим первоначальным авиаперевозчиком. "Если самостоятельным туристам, ожидающим обратного вылета, необходимо продлить период легального нахождения в стране, они могут обратиться в консульский отдел российской дипмиссии", – сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778304993.html
https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html
коломбо
латинская америка
россия
египет
хургада
шарм-эш-шейх
турция
анталья (провинция)
стамбул
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коломбо, латинская америка, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), аэрофлот, санкции в отношении россии, туристы, египет, хургада, шарм-эш-шейх, турция, анталья (провинция), стамбул, шри-ланка, мальдивы, дубай, оаэ
10:38 16.03.2022 (обновлено: 10:45 16.03.2022)
Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы
Ростуризм: более 10 тысяч самостоятельных путешественников хотят вернуться из-за границы
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Форму обратной связи на портале госуслуг заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые хотят вернуться домой из-за границы, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"Из них порядка 9 тысяч – это те, у кого были обратные билеты, но рейсы не состоялись", — отмечают в ведомстве.
Больше всего самостоятельных туристов из России находится в Таиланде. Также – в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах.
В Ростуризме напомнили, что "Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эш-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула, Пхукета и Дубая, 18 марта – из Бангкока, 19 марта – из Виктории.
Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных путешественников чартерами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается.
При этом в Ростуризме посоветовали держать связь со своим первоначальным авиаперевозчиком. "Если самостоятельным туристам, ожидающим обратного вылета, необходимо продлить период легального нахождения в стране, они могут обратиться в консульский отдел российской дипмиссии", – сказали в ведомстве.