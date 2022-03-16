https://ria.ru/20220316/turisty-1778378601.html

Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы

Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы - РИА Новости, 16.03.2022

Более десяти тысяч туристов попросили помощи с возвращением из-за границы

Форму обратной связи на портале госуслуг заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые хотят вернуться домой из-за границы, сообщили... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T10:38

2022-03-16T10:38

2022-03-16T10:45

туризм

туризм

новости - туризм

коломбо

латинская америка

россия

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

аэрофлот

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Форму обратной связи на портале госуслуг заполнили более 10,5 тысячи самостоятельных туристов из России, которые хотят вернуться домой из-за границы, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма."Из них порядка 9 тысяч – это те, у кого были обратные билеты, но рейсы не состоялись", — отмечают в ведомстве.Больше всего самостоятельных туристов из России находится в Таиланде. Также – в Египте, в странах Латинской Америки, в ОАЭ и на Мальдивах.В Ростуризме напомнили, что "Аэрофлот" анонсировал на ближайшие дни специальные рейсы для возвращения в Россию туристов из Египта, Шри-Ланки, Турции, а также из ОАЭ, Таиланда и с Сейшельских островов. Вылеты запланированы 16 марта из Хургады, Шарм-эш-Шейха, Коломбо и Антальи, 17 марта – из Стамбула, Пхукета и Дубая, 18 марта – из Бангкока, 19 марта – из Виктории.Кроме того, Ростуризм совместно с туроператорами при наличии свободных кресел по возможности организовывают вывоз самостоятельных путешественников чартерами. Еще ряд специальных рейсов сейчас согласовывается.При этом в Ростуризме посоветовали держать связь со своим первоначальным авиаперевозчиком. "Если самостоятельным туристам, ожидающим обратного вылета, необходимо продлить период легального нахождения в стране, они могут обратиться в консульский отдел российской дипмиссии", – сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220315/aeroflot-1778304993.html

https://ria.ru/20220315/tailand-1778142751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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