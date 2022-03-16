https://ria.ru/20220316/tekhnologii-1778429289.html

Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае

Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае - РИА Новости, 16.03.2022

Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае

Интерактивная экспозиция под брендом Made in Russia, представляющая высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T13:09

2022-03-16T13:09

2022-03-16T14:15

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

экономика

технологии

дубай (город)

ближний восток

россия

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интерактивная экспозиция под брендом Made in Russia, представляющая высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social, governance) открылась на выставке EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Высокие технологии будущего - одно из самых перспективных направлений для экспорта, в том числе в страны Ближнего Востока. Разработки российских компаний уже давно пользуются спросом по всему миру, и на экспозиции в павильоне ЭКСПО-2020 наши потенциальные партнеры смогут узнать о них больше", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Важная часть экспозиции - виртуальный каталог отечественной продукции - эко-компаний и малого, и крупного бизнеса. Кроме того, в этой зоне гости павильона смогут изучить карту, на которой в мультимедийном формате будет представлен экспортный маршрут продуктов: география производства, страна-импортер и статистические показатели.На интерактивной инсталляции можно будет поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также "масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.Экспозиция будет открыта до 30 марта.Параллельно с работой экспозиции состоится деловая программа, в рамках которой 29–30 марта пройдет двухдневный форум ESG – New Digital. На мероприятии обсудят главные тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

https://ria.ru/20220310/navigator-1777483207.html

дубай (город)

ближний восток

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, технологии, дубай (город), ближний восток, россия, вэб.рф (вэб)