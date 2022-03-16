https://ria.ru/20220316/tekhnologii-1778429289.html
Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае
Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае - РИА Новости, 16.03.2022
Россия представит экологичные технологии будущего на EXPO 2020 в Дубае
Интерактивная экспозиция под брендом Made in Russia, представляющая высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T13:09
2022-03-16T13:09
2022-03-16T14:15
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
экономика
технологии
дубай (город)
ближний восток
россия
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интерактивная экспозиция под брендом Made in Russia, представляющая высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social, governance) открылась на выставке EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Высокие технологии будущего - одно из самых перспективных направлений для экспорта, в том числе в страны Ближнего Востока. Разработки российских компаний уже давно пользуются спросом по всему миру, и на экспозиции в павильоне ЭКСПО-2020 наши потенциальные партнеры смогут узнать о них больше", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Важная часть экспозиции - виртуальный каталог отечественной продукции - эко-компаний и малого, и крупного бизнеса. Кроме того, в этой зоне гости павильона смогут изучить карту, на которой в мультимедийном формате будет представлен экспортный маршрут продуктов: география производства, страна-импортер и статистические показатели.На интерактивной инсталляции можно будет поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также "масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.Экспозиция будет открыта до 30 марта.Параллельно с работой экспозиции состоится деловая программа, в рамках которой 29–30 марта пройдет двухдневный форум ESG – New Digital. На мероприятии обсудят главные тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.
https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, экономика, технологии, дубай (город), ближний восток, россия, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Интерактивная экспозиция под брендом Made in Russia, представляющая высокотехнологичные достижения российских компаний в сфере ESG (environmental, social, governance) открылась на выставке EXPO 2020 в Дубае, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Город будущего спроектирован при использовании инновационных разработок экспортеров из России. Летающее такси, фандомат для переработки вторсырья, 3D-печать зданий, электростанции для сверхбыстрой зарядки - все эти решения способствуют не только комфортному, но и безопасному будущему. Каждая часть города будет посвящена отдельной отрасли или продукту, который отвечает критериям устойчивого развития, технологичности и экологичности", - рассказывает РЭЦ.
"Высокие технологии будущего - одно из самых перспективных направлений для экспорта, в том числе в страны Ближнего Востока
. Разработки российских компаний уже давно пользуются спросом по всему миру, и на экспозиции в павильоне ЭКСПО-2020 наши потенциальные партнеры смогут узнать о них больше", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Важная часть экспозиции - виртуальный каталог отечественной продукции - эко-компаний и малого, и крупного бизнеса. Кроме того, в этой зоне гости павильона смогут изучить карту, на которой в мультимедийном формате будет представлен экспортный маршрут продуктов: география производства, страна-импортер и статистические показатели.
На интерактивной инсталляции можно будет поближе познакомиться с продукцией компаний, которые специализируются на производстве высокотехнологичных средств и методик реабилитации, инновационных решениях в области тестирования на различные заболевания, а также "масок, закрывающих лицо и защищающих его от 99% загрязнений воздуха.
Экспозиция будет открыта до 30 марта.
Параллельно с работой экспозиции состоится деловая программа, в рамках которой 29–30 марта пройдет двухдневный форум ESG – New Digital. На мероприятии обсудят главные тренды в области устойчивого развития бизнеса, социальной ответственности и защиты окружающей среды.