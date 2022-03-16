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Минобороны рассказало об обучении военных ДНР и ЛНР для освоения Javelin

Минобороны рассказало об обучении военных ДНР и ЛНР для освоения Javelin - РИА Новости, 16.03.2022

Минобороны рассказало об обучении военных ДНР и ЛНР для освоения Javelin

Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:05

2022-03-16T11:05

2022-03-16T11:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw, сообщает в среду Минобороны РФ."Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передаётся подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик для применения в боевых действиях против украинских националистов", - говорится в сообщении.Поступившие в значительных количествах донецким и луганским военнослужащим танки, другая бронетехника и вооружение были брошены на своих позициях и складах отступающими украинскими националистами."Для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов JAVELIN и NLAW военнослужащие Луганской и Донецкой Народных Республик проходят специальные курсы обучения и переподготовки", - подчеркивает Минобороны.Вся передаваемая личному составу подразделений народных республик трофейная украинская техника и вооружение в дальнейшем используется для освобождения и защиты территории народных республик, говорится в сообщении военного ведомства.

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Передача трофейного украинского вооружения в ДНР и ЛНР Вооруженные силы РФ передают трофейную, в том числе иностранного производства, военную технику подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой народных республик, бойцов республик переобучают для освоения образцов противотанковых ракетных комплексов Javelin и Nlaw, сообщает в среду Минобороны РФ. "Захваченная украинская военная техника и вооружение западных стран передаётся подразделениям народной милиции Луганской и Донецкой Народных Республик для применения в боевых действиях против украинских националистов", - говорится в сообщении. 2022-03-16T11:05 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)