https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html

Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ

Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ - РИА Новости, 16.03.2022

Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ

Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T18:32

2022-03-16T18:32

2022-03-16T18:40

россия

совет европы

андрей клишас

общество

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Россия уведомила в понедельник о выходе из Совета Европы, ЕСПЧ является одним из его органов."Конституционный суд", - ответил Клишас на вопрос, какие органы смогут заменить ЕСПЧ для россиян.

https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, совет европы, андрей клишас, общество