https://ria.ru/20220316/sud-1778524929.html
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ - РИА Новости, 16.03.2022
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:32
2022-03-16T18:32
2022-03-16T18:40
россия
совет европы
андрей клишас
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107876/96/1078769600_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_e56431cf8d8c02c9bf7ff0891cf68ae0.jpg
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Россия уведомила в понедельник о выходе из Совета Европы, ЕСПЧ является одним из его органов."Конституционный суд", - ответил Клишас на вопрос, какие органы смогут заменить ЕСПЧ для россиян.
https://ria.ru/20220316/se-1778466696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/107876/96/1078769600_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_940d39bb9d1a5be05e5ccbef8bf021d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, андрей клишас, общество
18:32 16.03.2022 (обновлено: 18:40 16.03.2022)
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Сенатор Клишас: россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ