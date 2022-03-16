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Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ - РИА Новости, 16.03.2022
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Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ - РИА Новости, 16.03.2022
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ
Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T18:32
2022-03-16T18:40
россия
совет европы
андрей клишас
общество
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Россия уведомила в понедельник о выходе из Совета Европы, ЕСПЧ является одним из его органов."Конституционный суд", - ответил Клишас на вопрос, какие органы смогут заменить ЕСПЧ для россиян.
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россия, совет европы, андрей клишас, общество
18:32 16.03.2022 (обновлено: 18:40 16.03.2022)
 
Россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ

Сенатор Клишас: россияне смогут обращаться в Конституционный суд вместо ЕСПЧ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вместо Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) россияне смогут обращаться за защитой прав по аналогичным вопросам в Конституционный суд РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Россия уведомила в понедельник о выходе из Совета Европы, ЕСПЧ является одним из его органов.
Снятие российского флага у здания Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 15:49
Россия перестала быть членом Совета Европы
"Конституционный суд", - ответил Клишас на вопрос, какие органы смогут заменить ЕСПЧ для россиян.
 
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