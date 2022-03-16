https://ria.ru/20220316/sud-1778472954.html
Юрист: Конституционный суд может рассмотреть возвращение смертной казни
Юрист: Конституционный суд может рассмотреть возвращение смертной казни - РИА Новости, 16.03.2022
Юрист: Конституционный суд может рассмотреть возвращение смертной казни
Вопрос о возвращении смертной казни в качестве вышей меры наказания может стать предметом рассмотрения Конституционного суда России, заявила РИА Новости Дарья... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T16:08
2022-03-16T16:08
2022-03-16T16:08
россия
конституционный суд рф
совет европы
европейский суд
валерий зорькин
общество
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Вопрос о возвращении смертной казни в качестве вышей меры наказания может стать предметом рассмотрения Конституционного суда России, заявила РИА Новости Дарья Константинова, партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры".Накануне Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Европейского суда по правам человека, если они будут соответствовать российской Конституции."Озабоченность граждан вызывает и вопрос о том, влечет ли выход из Совета Европы автоматическое возвращении высшей меры наказания – смертной казни. На этот вопрос можно с однозначностью ответить – нет, не влечет", – сказала Константинова.В то же время она вспомнила декабрьское заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о том, что он допускает возвращение смертной казни, и сделанное в феврале заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности восстановления смертной казни "для опаснейших преступников". По мнению эксперта, это говорит об общем направлении мыслей высших должностных лиц."Поэтому не исключено, что вопрос о возвращении смертной казни в качестве высшей меры наказания скоро станет предметом рассмотрения компетентным принять решение по нему органом, а именно – Конституционным судом", – полагает Константинова.Она отметила, что действие этой меры наказания за совершение особо тяжких преступлений было приостановлено актами Конституционного суда, в частности, определением 2009 года и постановлением 1999 года, поэтому принять решение о возвращения возможности назначения судами смертной казни может только Конституционный суд.Собеседница агентства также пояснила, что выход из Совета Европы и из Конвенции о защите прав человека означает автоматическую невозможность россиян в дальнейшем обращаться с жалобами в ЕСПЧ. Но де-юре жалобы могут подаваться и после прекращения членства России в этой организации, что произойдет с 2023 года, за нарушения статей Конвенции, совершенные до конца 2022 года.
https://ria.ru/20220309/sud-1777257378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, конституционный суд рф, совет европы, европейский суд, валерий зорькин, общество
Юрист: Конституционный суд может рассмотреть возвращение смертной казни
Юрист не исключила, что Конституционный суд может рассмотреть возвращение смертной казни
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Вопрос о возвращении смертной казни в качестве вышей меры наказания может стать предметом рассмотрения Конституционного суда России, заявила РИА Новости Дарья Константинова, партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры".
Накануне Россия
официально уведомила о выходе из Совета Европы
и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Европейского суда
по правам человека, если они будут соответствовать российской Конституции.
"Озабоченность граждан вызывает и вопрос о том, влечет ли выход из Совета Европы автоматическое возвращении высшей меры наказания – смертной казни. На этот вопрос можно с однозначностью ответить – нет, не влечет", – сказала Константинова.
В то же время она вспомнила декабрьское заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина
о том, что он допускает возвращение смертной казни, и сделанное в феврале заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности восстановления смертной казни "для опаснейших преступников". По мнению эксперта, это говорит об общем направлении мыслей высших должностных лиц.
"Поэтому не исключено, что вопрос о возвращении смертной казни в качестве высшей меры наказания скоро станет предметом рассмотрения компетентным принять решение по нему органом, а именно – Конституционным судом
", – полагает Константинова.
Она отметила, что действие этой меры наказания за совершение особо тяжких преступлений было приостановлено актами Конституционного суда, в частности, определением 2009 года и постановлением 1999 года, поэтому принять решение о возвращения возможности назначения судами смертной казни может только Конституционный суд.
Собеседница агентства также пояснила, что выход из Совета Европы и из Конвенции о защите прав человека означает автоматическую невозможность россиян в дальнейшем обращаться с жалобами в ЕСПЧ. Но де-юре жалобы могут подаваться и после прекращения членства России в этой организации, что произойдет с 2023 года, за нарушения статей Конвенции, совершенные до конца 2022 года.