https://ria.ru/20220316/stels-omikron-1778403862.html

"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт

"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт - РИА Новости, 16.03.2022

"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт

Вариант коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев,... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:25

2022-03-16T11:25

2022-03-16T11:25

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев, уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время снижается, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в РФ. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована - с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов", - сказал Хафизов.Он отметил, что несмотря на существенный рост доли BA.2 в последнее время, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778386154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)