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"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт - РИА Новости, 16.03.2022
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https://ria.ru/20220316/stels-omikron-1778403862.html
"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт
"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт - РИА Новости, 16.03.2022
"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт
Вариант коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев,... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:25
2022-03-16T11:25
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев, уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время снижается, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов."Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в РФ. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована - с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов", - сказал Хафизов.Он отметил, что несмотря на существенный рост доли BA.2 в последнее время, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:25 16.03.2022
 
"Стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии, предположил эксперт

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: "стелс-омикрон" вряд ли вызовет новую волну пандемии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вариант коронавируса "стелс-омикрон" (ВА.2) вряд ли может вызвать новую волну пандемии в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев, уровень заболеваемости коронавирусом в последнее время снижается, заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в РФ. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована - с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов", - сказал Хафизов.
Он отметил, что несмотря на существенный рост доли BA.2 в последнее время, уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается.
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 09:41Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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