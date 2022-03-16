https://ria.ru/20220316/ssha-1778547604.html

США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов

США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов - РИА Новости, 16.03.2022

США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов

Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в миллиард долларов, заявил в телеобращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T20:13

2022-03-16T20:13

2022-03-16T22:54

в мире

сша

украина

обострение ситуации в днр и лнр

джо байден

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в миллиард долларов, заявил в телеобращении президент США Джо Байден."В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечение оборонных нужд <...>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет одного миллиарда долларов", — сказал Байден.В частности, речь идет о следующих типах вооружений:Также президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут оказывать Украине прямую финансовую помощьРанее в обращении к конгрессу США Владимир Зеленский просил США о закрытии воздушного пространства Украины или, если эту меру Вашингтон по-прежнему считает невозможной, предоставлении дополнительных систем ПВО, в частности С-300.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/obstrel-1778560310.html

https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778555957.html

https://ria.ru/20220315/genotsid-1778357625.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский