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США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов - РИА Новости, 16.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220316/ssha-1778547604.html
США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов
США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов - РИА Новости, 16.03.2022
США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов
Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в миллиард долларов, заявил в телеобращении президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T20:13
2022-03-16T22:54
в мире
сша
украина
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в миллиард долларов, заявил в телеобращении президент США Джо Байден."В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечение оборонных нужд &lt;...&gt;. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет одного миллиарда долларов", — сказал Байден.В частности, речь идет о следующих типах вооружений:Также президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут оказывать Украине прямую финансовую помощьРанее в обращении к конгрессу США Владимир Зеленский просил США о закрытии воздушного пространства Украины или, если эту меру Вашингтон по-прежнему считает невозможной, предоставлении дополнительных систем ПВО, в частности С-300.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/obstrel-1778560310.html
https://ria.ru/20220316/provokatsiya-1778555957.html
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в мире, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
20:13 16.03.2022 (обновлено: 22:54 16.03.2022)
 
США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов

Байден: США передадут Украине военную помощь на миллиард долларов

© Фото : @oleksiireznikov/TwitterСамолет с военной помощью из США
Самолет с военной помощью из США - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© Фото : @oleksiireznikov/Twitter
Самолет с военной помощью из США
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Американские власти на этой неделе передадут Украине военную помощь на сумму в миллиард долларов, заявил в телеобращении президент США Джо Байден.
"В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечение оборонных нужд <...>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет одного миллиарда долларов", — сказал Байден.
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 21:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские силовики обстреляли колонну с беженцами, есть погибшие
В частности, речь идет о следующих типах вооружений:
  • 800 систем ПВО ;
  • девять тысяч противотанковых комплексов;
  • семь тысяч единиц стрелкового оружия;
  • 20 миллионов боеприпасов;
  • 100 тактических беспилотников;
  • 800 ПЗРК Stinger;
  • 2000 ПТРК Javelin;
  • 20 миллионов боеприпасов.
Также президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут оказывать Украине прямую финансовую помощь
Ранее в обращении к конгрессу США Владимир Зеленский просил США о закрытии воздушного пространства Украины или, если эту меру Вашингтон по-прежнему считает невозможной, предоставлении дополнительных систем ПВО, в частности С-300.
Нашивка с эмблемой националистического батальона Азов на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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Украинские националисты взорвали здание театра в Мариуполе
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Цветы на месте гибели людей от обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 23:19
Украинский телеведущий в эфире призвал к геноциду русских
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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