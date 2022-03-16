https://ria.ru/20220316/ssha-1778448327.html

СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет

СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет - РИА Новости, 16.03.2022

СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет

Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T14:25

2022-03-16T14:25

2022-03-16T16:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

признание днр и лнр в россии

украина

владимир путин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

сша

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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе.Отмечается, что Вашингтон может передать Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые применяются для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники.Ранее президент России Владимир Путин указывал, что западное оружие на Украину идет беспрерывным потоком, демонстративно, а иностранные советники руководят ситуацией в этой стране.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html

украина

донецкая народная республика

сша

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, украина, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия