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СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет
СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет - РИА Новости, 16.03.2022
СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T14:25
2022-03-16T14:25
2022-03-16T16:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
признание днр и лнр в россии
украина
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность поставки Украине высокоточных управляемых ракет в рамках нового пакета военной помощи, обсуждение которого ожидается в среду, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в конгрессе.Отмечается, что Вашингтон может передать Киеву Switchblade 300 и Switchblade 600, которые применяются для точечных обстрелов как личного состава, так и танков и другой бронированной техники.Ранее президент России Владимир Путин указывал, что западное оружие на Украину идет беспрерывным потоком, демонстративно, а иностранные советники руководят ситуацией в этой стране.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778442970.html
https://ria.ru/20220316/ukraina-1778393935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, украина, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сша, россия
14:25 16.03.2022 (обновлено: 16:20 16.03.2022)
СМИ: США задумались над поставками Украине высокоточных управляемых ракет
NBC узнал о проработке в США возможности поставки Украине высокоточных управляемых ракет