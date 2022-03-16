https://ria.ru/20220316/ssha-1778410081.html

Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно"

Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно" - РИА Новости, 16.03.2022

Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно"

Политика США в отношении РФ остервенелая, политики там потеряли чувство реальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью РБК он согласился с... РИА Новости, 16.03.2022

2022-03-16T11:48

2022-03-16T11:48

2022-03-16T12:02

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика США в отношении РФ остервенелая, политики там потеряли чувство реальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью РБК он согласился с определением, что отношения России с США сейчас уже "пробили дно"."Такое есть образное выражение. Да, такого никогда не было, и я не припомню подобной абсолютно остервенелой политики, которую сейчас проводит Вашингтон. В значительной степени она генерируется в Конгрессе, где вообще потеряли чувство реального и отбрасывают все условности", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров