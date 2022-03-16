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Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно" - РИА Новости, 16.03.2022
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Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно"
Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно" - РИА Новости, 16.03.2022
Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно"
Политика США в отношении РФ остервенелая, политики там потеряли чувство реальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью РБК он согласился с... РИА Новости, 16.03.2022
2022-03-16T11:48
2022-03-16T12:02
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика США в отношении РФ остервенелая, политики там потеряли чувство реальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью РБК он согласился с определением, что отношения России с США сейчас уже "пробили дно"."Такое есть образное выражение. Да, такого никогда не было, и я не припомню подобной абсолютно остервенелой политики, которую сейчас проводит Вашингтон. В значительной степени она генерируется в Конгрессе, где вообще потеряли чувство реального и отбрасывают все условности", - сказал Лавров.
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сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
11:48 16.03.2022 (обновлено: 12:02 16.03.2022)
 
Лавров назвал политику США по России остервенелой и "пробившей дно"

Глава МИД Лавров: политика США по России остервенелая, там пробито дно

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Политика США в отношении РФ остервенелая, политики там потеряли чувство реальности, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. В интервью РБК он согласился с определением, что отношения России с США сейчас уже "пробили дно".
"Такое есть образное выражение. Да, такого никогда не было, и я не припомню подобной абсолютно остервенелой политики, которую сейчас проводит Вашингтон. В значительной степени она генерируется в Конгрессе, где вообще потеряли чувство реального и отбрасывают все условности", - сказал Лавров.
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Западные СМИ опустили стандарты журналистики до небывалых глубин
 
СШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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